Samsung dévoile son surprenant Z Fold 2 et ses Galaxy Note 20

C'est la rentrée avant l'heure chez Samsung. La firme coréenne a organisé un événement spécial en ce début du mois d'août afin de présenter ses produits phares de ce second semestre avec en fers de lance les Galaxy Note 20 et son Z Fold 2.

Le Z Fold 2

La marque réitère ses efforts en matière d'écrans pliables. Samsung avait marqué les esprits avec son Galaxy Fold dès 2019, mais son successeur est déjà là avec le Z Fold 2. Après de nombreuses critiques, malgré une innovation majeure, Samsung a revue sa copie pour offrir un mobile optimisé. Une fois déplié l'écran central atteint la taille de 7,6 pouces. Le système d'ouverture et la charnière ont été revus et sont plus solides, promet Samsung qui a renforcé plusieurs pièces mécaniques. En outre, l'écran en façade est toujours présent et n'est plus réduit à une petite surface. Ce dernier couvre ainsi une diagonale de 6 pouces. Le 1er septembre prochain, Samsung promet de faire de nouvelles annonces autour du Z Fold 2.

Les Galaxy note 20 et note 20 ultra

Après avoir levé le voile sur la gamme Galaxy S20 durant le confinement, Samsung vient également de révéler les successeurs du Note 10. Baptisés Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Deux smartphones 5G qui se dinstiguent par leur leur écran XXL, le premier affichant une taille de 6,7 pouces et le second arborant une dalle impressionnante de 6,9 pouces (soit l'un des plus grand écran pour un smartphone).

Deux modèles qui misent sur la productivité comme ses prédéscesseurs de la gamme Note, mais aussi sur l'expérience gaming. Samsung a d'ailleurs noué un partenariat avec Microsoft afin d'offrir «une expérience optimisée pour 100 titres du catalogue Xbox Game Pass». Une première dans le secteur. L'objet s'appuie aussi sur la présence son fameux S Pen, son stylet toujours intégré à son châssis et qui permet de prendre des notes et dessiner des croquis facilement. Le temps de latence a été encore considérablement réduit pour donner l'impression d'écrire avec un vrai crayon. Enfin, le Note 20 mise sur un trio de capteurs photo.

Les Galaxy Note 20 et 20 Ultra seront lancés le 21 août, aux tarifs repsectifs de 959 et 1309 euros.

Les Galaxy Tab 7 et 7+

Si Apple domine le marché des tablettes, Samsung ne compte pas abandonner pour autant. La firme a donc présenté ses Galaxy Tab S7 et S7+ dont l'allure et les finitions ne sont pas sans rappeler un certain iPad Pro. Ces modèles au format 16:9e sont présentés comme les tablettes les plus fines du marché et dotées d'écrans Super Amoled de 11 et 12,4 pouces. Celles-ci sont aussi compatibles avec le dernier S Pen. Chacune est capable de gérer du multitâche en ouvrant et affichant jusqu'à trois applications en même temps.

Samsung lancera ses Galaxy Tab S7 et S7+ dès le 21 août, à partir de 719 euros et 949 euros.

Les Galaxy Watch 3

L'an 2020 marque l'arrivée de la nouvelle génération de montres connectées chez Samsung. L'événement a ainsi mis en avant la Galaxy Watch 3. Là encore prévue pour le 21 août, celle-ci sera proposée à partir de 479 euros. Une montre plus fine et un cadran moins encombrant, sans pour autant sacrifier la surface de l'écran. Les Watch 3 seront ainsi proposées en deux tailles : 41 et 45 mm.

Les Galaxy Buds Live

Enfin, Samsung n'a pas oublié d'habiller nos oreilles avec de nouveaux écouteurs complètement repensés. Les Galaxy Buds Live promettent des basses plus présentes, compte tenu de leur taille. Surtout, ces écouteurs 100 % sans fil assurent la réduction de bruit active, à l'instar des AirPods Pro d'Apple. Leur design a également été étudié pour mieux épouser la forme de l'oreille, pour le confort d'utilisation. Les Galaxy Buds Live seront lancés le 21 août au prix de 199 euros.