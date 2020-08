La villa du youtubeur Jake Paul perquisitionnée par le FBI

Les frères Paul font à nouveau polémique. La villa californienne de Jake Paul, célèbre youtubeur américain, a été perquisitionnée par le FBI le 5 août.

Il fait en effet l'objet d'une enquête fédérale pour intrusion illégale et rassemblement interdit alors qu'il a été aperçu en mai dans un centre commercial vandalisé en Arizona. Les faits ont eu lieu pendant les manifestations antiracistes qui prenaient place après la mort de George Floyd aux mains de la police.

Selon le porte-parole du FBI, aucune arrestation n'a été effectuée, alors que le vidéaste nie avoir participé à des actes répréhensibles. Il a ainsi expliqué qu'il était présent pour documenter l'événement. Des armes à feu ont cependant été saisies selon les médias américains.

Du haut de ses 20 millions d'abonnés sur YouTube, il n'en est pas à sa première polémique. En juillet, il avait organisé une grande fête chez lui en pleine pandémie de coronavirus, les invités ne portant pas de masques et ne respectant pas la distanciation physique. Mais c'est surtout son frère qui a attiré l'attention des médias à plusieurs reprises. Ainsi, Logan Paul avait été critiqué pour avoir filmé et posté une vidéo dans laquelle on voyait le corps d'un homme qui s'était suicidé. Il avait également souhaité «devenir gay» pendant un mois, avant de s'excuser pour son comportement.