Marvel’s Avengers : des super-héros en grande forme ?

Si les fans de super-héros sont tristes en cette année 2020 qui ne leur a pas offert leur dose mensuelle de blockbusters au cinéma, le secteur du jeu vidéo tente de les consoler. Nous avons pris en main Marvel's Avengers à quelques semaines de sa sortie, attendue pour le 4 septembre sur consoles et PC.

Autant le dire d'emblée, le titre édité par Square Enix envoie graphiquement du lourd pour nos rétines, mais notre première approche nous a quelque peu laisser sur notre faim. Et pourtant le jeu développé par Crystal Dynamics (Tomb Raider, Deus Ex...) possède de nombreux arguments pour séduire les fans.

En attendant d'en découvrir plus, nous avons pu tester une version bêta (donc non définitive) afin de prendre en main ce beat them all à gros budget. Afin de bien cerner notre affaire, Marvel's Avengers offre un prologue très sombre à nos héros. Hulk, Thor, Iron Man, Captain America et La Veuve Noire étaient venus célébrer un monde en paix à San Francisco, lorsque les Vengeurs et le Shield se retrouvent à devoir faire face à une attaque sans précédent. Bien que courageux et héroïques dans leur démarche, tous se retrouvent à payer de lourdes pertes du côté humain et assistent impuissants au désastre. La faute notamment à une explosion gigantesque autour d'une source d'énergie qui provoque des mutations chez les humains héritant au passage de super-pouvoirs dont ils se seraient passés.

Mis au ban de la société, les super-héros deviennent persona non grata dans notre monde et les Avengers sont dissouts. Si ce prologue permet de prendre en main chaque super-héros afin de faire plus ample connaissance, les choses commencent vraiment lorsqu'on retrouve, cinq ans après, Bruce «Hulk» Banner et une mystérieuse jeune fille, Kamala Khan, qui enquêtent sur une base secondaire de l'AIM. Une société qui a su piétiner sur les cendres de Stark Industries pour proposer les services de robots «bienveillants» à l'humanité...

C'est dans ce monde «sans» Avengers que le joueur va donc intervenir dans le but de reformer l'équipe de super-héros et recruter quelques nouvelles têtes au passage. Une tâche que Kamala Khan, une fan de super-héros ayant hérité de super-pouvoirs lors du A-Day, aura à cœur de réussir. Si sur le fond, Marvel's Avengers part sur de bonnes bases, avec l'idée de plonger comme jamais dans l'univers de ces légendes qui crèvent les cases et l'écran, c'est sur la forme que le jeu de Crystal Dynamics nous inquiète plus.

Dès nos premiers pas, le jeu laisse un sentiment de déjà-vu, avec en outre un gameplay un peu pataud. Les super-pouvoirs sont là (la foudre de Thor, les rayons lasers d'Iron Man...) et la mise en scène en met plein la vue, mais le positionnement des caméras ne permet pas vraiment de prendre conscience des mouvements des ennemis qui arrivent de toutes parts. On prend donc des coups sans vraiment pouvoir se défendre, même si un système de parade est toujours présent. En résulte des combats parfois trop hasardeux, voire ennuyeux.

Au chapitre des doléances, nous n'avons pas réellement pu apprécier la qualité du doublage en VF, puisque de nombreux bugs faisaient alterner les phrases dans la langue de Molière, puis dans celle de Shakespeare, sans réelle cohérence. Attention, ce type de problème sera bien sûr résolu puisqu'on vous le rappelle la version bêta n'est pas une version débugguée du jeu. Gageons que quelques correctifs soient ajoutés pour rendre les combats plus plaisants.

Un mode en ligne salvateur ?

Heureusement, le côté brouillon des joutes est contrebalancé par des efforts de mise en scène, à grands renforts d'effets spéciaux, à l'image des films Marvel des studios Disney. Autre bon point, la possibilité de faire évoluer son personnage à la manière d'un action-RPG. Des équipements et pouvoirs peuvent ainsi garnir la panoplie de coups et d'actions dont sont pourvus les différents protagonistes. Parallèlement, le jeu permet aussi et surtout (!) de partir en découdre avec d'autres joueurs. Ce mode en ligne invite en effet le joueur à former une équipe de quatre avec trois autres amis ou avec des IA. L'idée ici est de remplir les vraies missions du jeu et d'affronter des vagues d'ennemis toujours plus terribles. Vous comprendrez d'ailleurs vraiment ce que signifie l'adage : «l'union fait la force». Un mode plaisant qui promet quelques belles passes d'armes. Il est à noter que la dimension en ligne du jeu devrait également s'étoffer même plusieurs mois après sa sortie. Square Enix n'a pas caché que des DLC permettront d'ouvrir de nouvelles missions coopératives et de jouer avec d'autres super-héros, à l'instar de Spider-Man déjà promis pour la version PS4 du jeu uniquement.

Au final, si notre approche de Marvel's Avengers en version bêta nous a un peu refroidi, on compte sur le talent du Crystal Dynamics (qui n'est plus à démontrer) pour rattraper les errements du titre et pardonner ses combats souvent brouillons. Car il y a, dans ce titre, beaucoup d'amour pour les comics et les clins d'œil à l'histoire des super-héros devraient plaire aux fans de la première heure. Gageons que sa qualité n'a pas été ternie par des derniers mois difficiles à gérer en raison de la crise sanitaire. Réponse le 4 septembre prochain.

Marvel's Avengers, Square Enix, le 4 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, prévus aussi plus tard sur PS5 et Xbox Series X.