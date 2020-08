Android : les meilleurs jeux mobiles à télécharger en 2020

A l'heure où les smartphones commencent à hériter des technologies de cloud gaming pour offrir des jeux impressionnants, la boutique d'applis Google Play regorge aussi de titres divertissants qui n'ont presque rien à envier aux consoles de salon.

Voici notre sélection des meilleurs titres édités en 2020 pour les mobiles et tablettes sous Android. Il est à noter que ce classement sera régulièrement mis à jour tout au long de l'année.

forza street

Les possesseurs de consoles Xbox le savent, mais il reste important de rappeler que la saga Forza Motorsport et son spin-off Forza Horizon comptent parmi les meilleures simulations automobiles sur consoles et PC. Et si la saga Asphalt de Gameloft règne presque sans partage sur les smartphones, le studio de Turn 10 tente une percée dans l'univers des mobiles. Un premier essai qui s'avère fort réussi pour ce Forza Street orienté arcade. Pas besoin de vous faire un dessin, ici on s'installe au volant des plus belles voitures du monde, que l'on peut tuner à loisir, avant d'aller faire vrombir les moteurs dans les rues. Les courses s'enchaînent avec plaisir, la réalisation étant portée par des graphismes très réussis.

Forza Street, Microsoft, sur Android, mais aussi sur iOS et Samsung Galaxy Store. Gratuit.

death come true

Pensé comme une véritable boucle temporelle Death Come True est sans doute l'un des OVNI de l'année, mais aussi l'un des plus captivants. Ce film interactif offrant des embranchements multiples est né de l'imagination fertile de Kazutaka Kodaka, le génial créateur de la série Danganronpa (sur PC, PS Vita...). Dans la peau d'un jeune homme qui se réveille amnésique dans ce qui ressemble à une chambre d'hôtel, le joueur-spectateur se retrouve en proie à une machination machiavélique. Accusé de meurtre, celui-ci doit tout faire pour prouver son innocence. On pourra saluer la mise en scène des comédiens qui se donnent à fond pour faire de ce thriller teinté de SF un récit haletant. Death Come True se savoure comme un livre dont vous êtes le héros, avec ses multiples embranchements à en perdre la raison.

Death Come True, IzanagiGames, sur Android, et aussi sur iOS et Switch. 17,99 euros.

disgaea 1 complete

Bien connu des fans de tactical-RPG japonais, Disgaea : Hour of Darkness s'était fait remarqué dès 2003 sur PlayStation 2 pour ses grandes qualités et sa direction artistique réussie. Dix-sept ans plus tard, Disagea 1, qui a depuis donné naissance à de nombreuses suites, s'offre une version complète et remise à jour sur Android. Ce jeu de stratégie au tour par tour nous emmène dans le monde des démons, dont il faudra sortir victorieux. Bourré d'humour mais aussi très inventif dans ses mécaniques de stratégie, il reste aujourd'hui encore un titre de référence pour les amateurs du genre. Attention toutefois, le titre, qui propose plusieurs dizaines d'heures de jeu, compte parmi les plus chers du Google Play Store.

Disagea 1 Complete, Nippon Ichi Software, sur Android et aussi sur Switch et PC. 36,99 euros.

Legends of runeterra

Lancé en 2009, League of Legends réunissait encore en 2019 plus de 8 millions de joueurs quotidiennement sur ses serveurs. Et pour cette nouvelle décennie, Riot Games compte étendre cette audience en s'appuyant sur plusieurs jeux dérivés. Fer de lance de ce mouvement, Legends of Runeterra est à LoL ce que Hearthstone est à WoW : des jeux de carte à collectionner virtuels, dont l'inspiration générale puise ses fondements dans le célèbre Magic The Gathering, créé en 1993.

Disponible depuis mai dernier, le jeu cartonne. De manière générale, sachez que les parties de Legends of Runeterra sont pensées pour être rapides (entre 5 et 10 minutes), à la manière d'Hearthstone. Avec Runeterra, l'héritage stratégique de LoL se faire également sentir, avec une dimension tactique impérative à intégrer : savoir quand riposter et quand bloquer une attaque. Anticiper est donc essentiel. Et, à la manière des Planeswalker de Magic the Gathering, Runeterra met en avant ses héros bien connus de LoL pour venir chambouler le champ de bataille. Leurs pouvoirs surpuissants peuvent en effet renverser une partie que l'on croyait perdue.

Legends of Runeterra, Riot Games, sur Android et aussi sur iOS et PC. Gratuit.

Summer catchers

Déjà sorti sur PC en 2019, Summer Catchers a vite rejoint les smartphones en 2020. Tant mieux, car ce titre pensé comme un endless runner (course sans fin) se prête davantage au jeu mobile. Ce petit jeu qui ne paye pas de mine met en valeur des pixels en 2D chatoyants. Dans la peau de Chu, une petite fille vivant dans des contrées glacées, le joueur doit la guider vers des régions ensoleillées pour connaître de belles journées d'été. Chu embarque donc dans une folle virée au volant d'une voiture en bois. Jusqu'ici rien de très original, sauf que les mécaniques de Summer Catchers ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît. Le but ici est d'aller le plus loin possible, mais attention car ce ne sont pas vos réflexes qui feront la différences mais bien vos méninges. Fouillant dans son sac magique, Chu va devoir fabriquer et utiliser les bons matériaux et outils au bon moment. Une idée intéressante dans ce type de jeux.

Summer Catchers, Noddlecake Studios Inc, sur Android et aussi sur iOS. 4,39 euros.