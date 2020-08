Comment se faire connaître sur TikTok ?

Avec ses millions d’utilisateurs actifs, TikTok s’est imposé comme le réseaux social tendance chez les jeunes. Si certains utilisateurs se contentent de visionner des vidéos, d'autres préfèrent créer du contenu, mais peinent à se faire connaître. Ainsi, voici quelques conseils pour gagner des abonnés et augmenter le nombre de vues de ses publications.

Compléter son profil

Tout d'abord, il est essentiel de compléter correctement son profil en optant notamment pour une photo de profil de qualité, bien lisible, la taille de l’image sur l’application étant réduite, et de préférence colorée, pour capter l’attention. Concernant le nom d’utilisateur, privilégiez un pseudonyme facile à retenir. Enfin, pensez également à inclure une brève description de votre compte en n’oubliant pas de renseigner les champs réseaux sociaux, où il est possible de linkez son compte Instagram et YouTube.

Soigner le montage

Même si le sujet de la vidéo est intéressant, des images pixélisées et floues peuvent très vite décourager un utilisateur de rester. Avant de vous lancer, vérifiez donc que la luminosité est suffisamment élevée et optez pour des plans fixes, le résultat sera bien plus professionnel. Pour corriger quelques imperfections ou donner plus de style à la séquence, vous pouvez également utiliser des filtres disponibles sur l'application, sans les multiplier pour autant. Autre point important : bien choisir l’extrait du morceau qui rythmera la vidéo. Il faut qu’il soit cohérent avec le contenu. A noter que TikTok met à disposition un répertoire musical varié et propose un classement des tubes les plus en vogue.

Faire des vidéos courtes

Sur TikTok, une vidéo peut durer jusqu’à une minute. Néanmoins, il vaut mieux opter pour un contenu plus court, entre 15 et 20 secondes, pour optimiser ses chances d’apparaître dans les «Pour toi», un flux de vidéos susceptibles d’intéresser les utilisateurs. Plus une vidéo passe dans les «Pour toi», plus elle a de chances de devenir virale. Mais pour cela, il faut d’abord que le contenu soit présélectionné. Dès la publication d’une vidéo, l'application va se baser sur deux indicateurs majeurs : le taux d’engagement, à savoir le nombre de likes et de commentaires, ainsi que le taux de complétion, c’est-à-dire le temps de visionnage moyen de la vidéo divisé par la durée totale de la vidéo. D’où l’intérêt de créer un format court.

Être régulier

L’autre règle à suivre pour se faire un nom est de publier régulièrement des vidéos, à raison d’une à trois par semaine. Plus un utilisateur partage du contenu, plus il a de chances d’être mis en avant sur la plate-forme et de passer dans les fameux «Pour toi». Sans compter qu’en postant davantage de vidéos, on augmente plus facilement son nombre de vues, et la probabilité de «percer» grâce à l’une d’entre elles est plus grande.

Mettre des hashtags

Comme sur tous les réseaux sociaux, l’utilisation de hashtags est un moyen de référencer ses publications et de booster leur visibilité. L’algorithme de TikTok se servira des hashtags, qui doivent bien évidemment être en lien avec le thème de la vidéo, pour mieux identifier chaque contenu et le proposer à des personnes potentiellement intéressées. C’est pourquoi il ne faut pas s’en priver. Attention toutefois à ne pas en abuser (environ cinq) car ils empiètent sur l’image et peuvent gâcher l’expérience utilisateur.

Faire des challenges

I'm just a kid, Tiger King, Fridge Prank, Don’t Rush Challenge… Des challenges fleurissent régulièrement sur la plate-forme de divertissement, et l’idéal est d’y prendre part, mais pas de n’importe quelle manière. Très vite, les vidéos se suivent et se ressemblent. C'est donc l’occasion de se démarquer en proposant une version originale du challenge en question.