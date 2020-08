Jeux vidéo : 40 % de la population mondiale y joue régulièrement

Déjà prêt à battre des records en raison de la pandémie, le marché du jeu vidéo vient de franchir un nouveau cap. Selon une récente étude menée par DFC Intelligence, 3,1 milliards d'êtres humains se disent joueurs réguliers.

Un chiffre qui représente quatre habitants sur dix de la planète et qui témoigne de la popularité de ce média. Ce document publié ce mois-ci s'intéresse à plusieurs dizaines de pays à travers le monde et relate ainsi l'intérêt croissant pour les jeux vidéo. Surtout, il comptabilise les joueurs sur consoles, PC, mais aussi sur smartphones, tablettes via les applications et les réseaux sociaux.

Le jeu sur mobile s'impose d'ailleurs largement dans le monde en fédérant la plupart des joueurs occasionnels. Les plates-formes comme les smartphones et les tablettes fédéreraient ainsi 44 % des joueurs dans le monde, tandis que les joueurs sur consoles ne représenteraient que 8 %. On apprend ainsi que 53 % des joueurs sur mobiles dans le monde vivent en Asie, l'Europe comptant tout de même pour 17 % de ce total. C'est finalement sur les ordinateurs que le gaming reste le plus populaire puisque ce support réunirait 48 % des joueurs dans le monde.

Plus de 1,4 milliard de joueurs en Asie

L'Asie, qui compte notamment la Chine et l'Inde, compte le plus de joueurs dans le monde avec 1,41 milliards de personnes, soit près de la moitié du nombre total de gamers répertoriés par cette étude. L'Europe crée toutefois la surprise puisqu'avec 668 millions d'amateurs, le vieux-continent se hisse à la deuxième place, devant le continent américain qui totaliserait 644 millions de joueurs, dont 383 millions pour la partie Amérique du sud et centrale, et 261 millions pour les Etats-Unis et le Canada.

Pour ce qui est de la France, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) souligne que 71 % des Français disent jouer au moins occasionnellement et 49 % se définissent comme des joueurs réguliers, avec un âge moyen de 40 ans.