iPhone 12 : Prix, date de sortie, design… Tout ce que l’on sait déjà

Attendue pour octobre prochain et non en septembre en raison de la pandémie, la traditionnelle keynote de rentrée d'Apple devrait lever le voile sur les iPhone 12. Des mobiles très attendus qui devraient marquer l'entrée de la marque à la pomme dans l'ère de la 5G.

Si la firme de Cupertino garde encore bien ses secrets, voici ce que les spécialistes de l'électronique grand public avancent quant à la nouvelle gamme de smartphones premium d'Apple.

Une date de sortie pour l'automne

Si la plupart des nouveaux iPhone ont été commercialisés fin septembre (à l'exception des iPhone SE et de l'iPhone X), la crise sanitaire a elle aussi impacté Apple cette année. Résultat, la keynote devrait avoir lieu en octobre. Tim Cook, le grand patron de l'entreprise californienne, et ses équipes devraient donc miser sur une sortie mondiale dans le courant de l'automne.

Plusieurs observateurs relèvent que la keynote pourrait avoir lieu dans le courant de la semaine du 12 octobre, selon un calendrier fixant ce rendez-vous à la semaine 43. D'autres rumeurs avancent une keynote enregistrée et diffusée dans le courant du mois de septembre, le 8 ou le 22, croit savoir l'analyste et leaker Komiya sur son compte twitter. Quoi qu'il en soit, c'est surtout la date de leur disponiblité en magasin que les clients attendent. Les fans d'Apple, habitués à acheter les iPhone le jour de leur sortie, savent que ces produits sont traditionnellement lancés un vendredi. Celui du 23 octobre semblerait le plus approprié.

Quels prix pour les iPhone 12 ?

Si l'on se fie à la grille tarifaire des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, respectivement vendus à partir de 809, 1.159 et 1.259 euros, on peut imaginer une nouvelle famille d'iPhone 12 proche de ces sommes. Toutefois, l'année 2020 devrait être marquée par l'ajout de modem 5G dans les iPhone. Et comme toute nouvelle technologie celle-ci a un coût qui pourrait être synonyme d'augmentation des prix. Afin de proposer des appareils compétitifs dans la gamme premium, Apple pourrait sacrifier l'ajout d'un chargeur et d'écouteurs dans la boîte. Toutefois, rien n'est confirmé de ce point de vue.

Un design inchangé ?

Côté design en revanche, la firme pourrait proposer un léger lifting. Un constat qui serait d'autant plus vrai cette année qu'Apple révise le design des iPhone presque tous les deux ans. Toutefois, celui de l'iPhone X s'est imposé depuis fin 2017. Première chose, on découvrira avec l'iPhone 12 si Apple se décide à abandonner son fameux «notch» ou encoche devenu la signature de la marque depuis l'iPhone X. Toutefois, certains indices laissent à penser que celui-ci sera encore présent cette année, mais sa taille ou sa forme pourrait différer.

Parallèment, certains avancent que les tranches s'inspireraient de celles des iPad Pro, avec un métal coupé net et non plus arrondi. Là encore rien n'est définitif et Apple n'a officiellement jamais communiqué d'images ou de plans de design. Plusieurs vidéos présentant des «répliques» d'iPhone 12 destinées aux constructeurs de coques de protection laisse imaginer un design revu et corrigé.

De nouvelles couleurs au rendez-vous

De nouveaux coloris seront également proposés cette année. Sur le modèle des iPhone 11 qui proposaient des coloris plus pop et des 11 Pro au coloris plus sobres, Apple devrait suivre la même logique. L'iPhone 12 Pro pourrait notamment connaître une livrée bleu nuit pour l'année 2020, affirme The Apple Bizz qui référence différentes leaks sur son compte Twitter.

Leaks so far point towards the following colours for the #Apple #iPhone12:#iPhone12Pro





• Space Grey



• Silver



• Gold



• Midnight Blue





Colours for the #iPhone12:





• Black



• Silver / White



• Product Red



• Blue



• Pink



• Yellow



• Purple



• Green pic.twitter.com/ssStNEDhzV — The Apple Bizz (@theapplebizz) August 17, 2020

Une offre de service tout-en-un ?

Alors qu'iOS 14 est toujours en phase de bêta testing avant son lancement prévu pour l'automne, Apple préparerait aussi de nouvelles formules d'abonnements à ses services de streaming musical et vidéo.

Tim Cook pourrait ainsi annoncer le lancement d'Apple One. Une offre qui réuinirait Apple Music et Apple TV+ afin de profiter des nouveaux contenus proposés par la compagnie américaine. En outre, plusieurs services pourraient venir s'y ajouter à la carte, à l'instar d'Apple Arcade, iCloud ou News+ (ce dernier étant populaire aux Etats-Unis).

Un bloc photo toujours plus pro

Après avoir lancé l'an passé un bloc photo contenant trois objectifs dans un module carré, Apple devrait encore revoir sa copie pour les iPhone 12 Pro. Ainsi, ceux-ci pourraient embarquer un scanner LiDAR, déjà vu sur le dernier iPad Pro. Une technologie qui permet d'optimiser le rendu des distances mais aussi la cartographie d'une pièce ou d'un lieu pour obtenir un meilleur effet de profondeur et améliorer le rendu d'une application en réalité augmentée. Selon Ming Chi-Kuo, expert reconnu sur la marque Apple, le bloc photo s'appuierait aussi sur un nouveau capteur principal de 64 Mpixels.

Une puce surboostée

Si le microprocesseur A13 Bionic est encore considéré comme l'une des plus performants sur le marché des mobiles, son successeur devrait dépasser de nouvelles limites. La puce A14 serait plus puissante de 40 % sur la partie CPU et 50 % pour le GPU, selon l'analyste tech et leaker Komiya. En outre, Apple ajouterait 6 Go de Ram. L'idée est non seulement de booster la vitesse de traitement des applications, des photos et des jeux vidéo, mais aussi de préparer ses iPhone à gérer les données de la 5G.