TikTok lance son mode téléportation

Dur, dur de se déplacer à l'étranger en pleine pandémie. TikTok propose donc une solution pour amuser ses 800 millions d'utilisateurs dans le monde : la téléportation.

Son application propose un nouvel effet baptisé «Déplacement instantané». A la manière de Star Trek, il faudra tendre la main vers l'écran de sa caméra à selfie pour se voir «disparaître dans un halo de lumière» avant de réapparaître dans un lieu choisi aléatoirement par l'application, explique TikTok. Le tiktokeur va alors se retrouver dans un endroit du monde inconnu (au bord d'une plage, au milieu d'une montagne ou encore dans les rues d'une grande ville).

Par ailleurs, TikTok invite ses utilisateurs à utiliser ce nouvel effet et à partager leur clip vidéo via le hashtag #mesvacances2020. Un hastag qui a déjà totalisé plus de 16 millions de vues en France, précise le réseau social ce vendredi 21 août.

Pour TikTok, il s'agit d'un nouveau moyen de fédérer ses utilisateurs, alors que le réseau social chinois est actuellement dans le viseur de Donald Trump, qui accuse la société ByteDance, propriétaire de TikTok, de récolter des données et de les transmettre à Pékin. Une position réfutée par l'intéressé. Pour l'heure, des négociations sont en cours pour qu'un groupe américain rachète l'usage de TikTok sur le territoire des Etats-Unis. Microsoft et Oracle se sont ouvertement déclarés intéressés.