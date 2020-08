No Straight Roads : le jeu musical qui veut ambiancer la rentrée

C'est souvent dans la musique et les jeux indés que l'on retrouve une certaine fougue artistique, loin du côté calibré des superproductions. En atteste No Straight Roads, disponible ce mardi 25 août, qui ambitionne de réveiller le genre du jeu musical, avec une vision rebelle face au système.

Créé par Wan Hazmer, lead game designer de Final Fantasy XV, et Daim Dziauddin, concept artist sur Street Fighter V, NSR (pour les intimes) a été créé en Malaisie, nouvelle terre de développement pour plusieurs jeux. Un titre porté depuis trois ans par le studio Metronomik, qui nous plonge dans l'aventure de Bunk Head Junction. Un groupe de musique dont le but est d'injecter du rock dans le quotidien de Vinyl City, une ville où seule l'Electro Dance Music (EDM) domine.

On y découvre donc le quotidien de Mayday (guitariste et chanteuse) et Zuke (batteur) qui décident de percer dans un monde musical un peu trop aseptisé. Face à ce monopole, notre tandem prendra les armes (symbolisées par leurs instruments de musique) pour tenter de renverser cette culture dominante. «Il y a ici une forme de critique du monde musical où tout doit entrer dans des genres définis, mais la musique est un art toujours en mouvement. En filigrane, il y a aussi la question du respect de la musique des autres», explique Idir Alexander Ould-Braham, producer exécutif de No Straight Roads. Metronomik tisse donc un jeu hybride où s'entremêlent les genres action-RPG et musicaux.

NSR ne propose pas simplement d'enchaîner les morceaux, l'idée est aussi de sortir explorer la ville et, notamment, d'aller saboter les concerts d'EDM. Il faudra alors affronter les autres groupes dans des combats de boss particulièrement corsés et imaginatifs. Du côté musical, la bande-originale de No Straight Roads peut se vanter d'offrir l'une des meilleures du genre sur consoles. Les développeurs se ne sont pas contentés de réinterpréter quelques titres connus et offrent à nos oreilles des morceaux spécialement composés pour le jeu. Le titre envoie du lourd avec plusieurs dizaines de morceaux à son actif, dans des genres très différents.

Les équipes de Metronomik ont également apporté un soin tout particulier à la direction artistique du jeu, «qui mélange les influences de l'Asie centrale, des codes du manga et le trait des comics», souligne Idir Alexander Ould-Braham, qui se souvient également d'un certain Jet Set Radio (Sorti en 2000 sur Dreamcast). Fait rare pour un titre indé, le jeu s'offre également un doublage intégral dans la langue de Molière. On retrouve d'ailleurs des voix bien connues avec Donald Reignoux (voir notre interview vidéo ci-dessous), Céline Monsarrat (voix française de Julia Roberts et Bulma (Dragon Ball)), Eric Legrand (Owen Wilson, Vegeta et Seiya) ou encore José Luccioni (Al Pacino). «Zuk, mon personnage, a un tempérament qui me correspond bien. Au niveau du caractère on se ressemble beaucoup, on est les même "déglingos"», s'amuse Donald Reignoux. Le comédien de doublage, qui ne cache pas sa passion pour les jeux vidéo, s'est d'ailleurs investi personnellement dans ce projet. «Le projet de VF lié à ce jeu m'a beaucoup plu, car je savais qu'on allait avoir du beau monde et c'est ce qui m'a motivé en partie», confie-t-il.

No Straight Roads, Sold Out/Just For Games, sur PS4, Xbox One (le 25 août) et sur Switch (le 15 septembre).