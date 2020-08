Combats aériens : une IA bat un pilote de chasse à plate couture

Une intelligence artificielle vient de voler la vedette à un pilote de l’US Air Force. Dans le cadre d’un évenement organisé par l’armée américaine, des chercheurs ont pour la première fois battu un pilote de F-16 au cours d’une simulation de combat aérien, grâce à un logiciel surdoué.

Sur cinq rounds organisés, l’IA a vaincu l’homme à cinq reprises, ne lui laissant aucune chance en vol. Surtout, il s’agit d’un résultat sans précédent pour l’armée américaine.

Baptisée Heron System, cette IA a été entraînée pendant deux ans à dépasser les pilotes en ingérant plus de 4 milliards de simulations de vol. «Cette intelligence artificielle possède l’équivalent de 12 années d’expérience à bord d’un avion de chasse», ont expliqué ses créateurs. La prouesse d’Heron System est d’autant plus remarquable qu’elle a tenu compte des limites physiques du corps humain pour piloter son avion F-16 virtuel. Elle n’a donc jamais effectué de manœuvres impossibles à réaliser pour un pilote. Par ailleurs, un test en vol réel pourrait avoir lieu durant l'été 2021 et réunirait des pilotes expériementés face à des systèmes autonomes.

La Darpa, département en charge du développement des armes aux Etats-Unis, ambitionne également de ne pas laisser seuls les pilotes à bord d'un appareil. A l'instar d'un pilote automatique, l'IA pourrait assister un pilote humain lors des combats et faciliter la prise de décision.

Plusieurs tâches pourraient ainsi être automatisées. Parallèlement, l'IA pourrait apprendre les techniques de combat en enregistrant les données de vol. Pour l'armée américaine, ce type de projet permettrait de limiter les pertes humaines en cas de conflit.