WhatsApp va permettre de supprimer facilement les fichiers inutiles

Peuplés de vidéos, de photos et de GIF à n'en plus finir, les fils de discussion WhatsApp peuvent vite devenir de véritables nids à données sur les smartphones. La faute au téléchargement automatique des contenus et à leur stockage dans les bibliothèques de photo.

S'il faut souvent opérer manuellement la suppression des fichiers en question, la messagerie instantanée pourrait permettre de faire le ménage plus rapidement dans les prochaines semaines.

Une prochaine mise à jour de l'application (toujours en chantier) laisse entrevoir un espace dédié pour gérer le stockage des données liées à WhatsApp. Il sera d'ailleurs possible de visionner une barre indiquant l'espace occupé par les contenus liés à la messagerie. Ceux liés aux photos, vidéo et contenus audio seront présentés à part, tandis que les contenus liés aux messages le seront dans une autre couleur, affirme le site spécialisé WaBetaInfo.

Une petite révolution de l'interface

Plus en détails, l'interface permet d'avoir une vue générale des différents fils de discussions et de voir l'espace occupé par chacun. Il suffirait d'en sélectionner un afin, par exemple, de supprimer d'un seul geste l'ensemble des contenus les plus gourmands. Le nettoyage peut également se faire sous un autre onglet, qui permet quant à lui de cibler les fichiers les plus lourds, généralement les vidéos. Celles-ci pouvant là encore être supprimées en appuyant sur un bouton dédié.

Mine de rien, il s'agit d'une petite révolution pour l'application qui n'a pas connue de réelle mise à jour de son interface depuis plusieurs années. Des outils qui devraient également accompagner la possibilité d'utiliser plusieurs numéros de téléphone avec un seul compte WhatsApp. Toutes ces mises à jour sont prévues dans les prochaines semaines, sans date précise.