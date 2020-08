Il se fait virer de Tinder pour avoir photoshopé Bébé Yoda

Un humour qui ne plaît pas à tout le monde. Un comédien américain du nom de Carter Hambley a utilisé une application de montage pour intégrer le personnage de Star Wars, Bébé Yoda, dans sa photo de profil sur Tinder. Cela lui aura valu d'être banni.

L'humoriste a raconté sa mésaventure sur Twitter en publiant trois images le 24 août dernier. La première montre le montage en question, sur lequel il montre son ordinateur au petit alien vert. La deuxième image est une conversation avec une jeune femme, visiblement très mécontente d'apprendre que Bébé Yoda n'était pas une peluche mais un montage.

«C'est littéralement la définition du catfishing. Tu es un menteur et un fourbe et je vais te dénoncer. Je ne vais pas te laisser en entuber d'autres avec tes petits tours», écrit-elle, furieuse. La troisième et dernière image publiée sur Twitter montre que le compte Tinder de Carter Hambley a été banni. «Mon Dieu que je déteste cette application», écrit-il simplement.

god i hate this app pic.twitter.com/20eubiduYf — carter hambley (@carterhambley) August 24, 2020

Cette histoire en trois actes aura eu le mérite de beaucoup faire rire les internautes. Le tweet a été liké plus d'un million de fois, et beaucoup d'usagers en ont profité pour raconter leurs mésaventures sur l'application de rencontre.

Dernier coup bas reçu par Carter Hambley, un message envoyé par son père à qui il n'aura «pas parlé en trois ans» : «un million de likes et pas de petite amie». Définitivement une sale semaine pour le comédien.