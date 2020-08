Les meilleurs jeux de simulation auto et moto de 2020

S'il y a bien un domaine dans lequel la course au réalisme trouve son aboutissement dans le secteur des jeux vidéo, c'est dans celui des simulations sportives. Et en matière de voitures et de motos, ceux-ci tutoient souvent l'excellence. Alors que les Xbox Series X et PS5 promettent de repousser ces limites, plusieurs jeux marquent l'année de leur empreinte.

Il est à noter que ce top sera régulièrement mis à jour, notamment avec les sorties prochaines de WRC 9 et Ride 4.

F1 2020

On ne présente plus la franchise de Codemasters dédiée à l'univers de la F1. Si la saison actuelle a été chamboulée par la crise sanitaire, il n'en demeure pas moins que les passionnés de cette discipline peuvent aussi se rabattre sur leurs consoles et PC. F1 2020 reste à ce jour LA simulation de l'année, avec un tableau presque sans fausse note. Si le réalisme atteint ici un niveau salutaire, on soulignera le plaisir de jeu présent à tous les niveaux de difficultés, que ce soit pour les joueurs occasionnels ou pour les pros munis de volants à retour de force. Rien n'a été laissé au hasard. On retrouve également les deux nouveaux circuits de cette saison, à savoir le très rapide Hanoï (Vietnam) et le très technique Zandvoort (Pays-Bas).

La météo dynamique vient ajouter du piquant, même si on pourra reprocher à certaines vues de rendre le tracé difficilement lisible en cas de forte pluie. Pour le reste tout le plaisir est là, avec un mode carrière intéressant. Enfin, on retiendra l'édition spéciale Michael Schumacher qui permet de piloter des voitures de légende du septuple champion du monde, mais aussi d'autres voitures emblématiques de l'histoire de la F1.

F1 2020, Codemasters, sur PS4, Xbox One et PC.

Assetto Corza Competizione

Dans le cœur des hardcore gamers, la série Assetto Corza est synonyme de simulation exigeante. Un jeu qui laisse peu de place à l'erreur une fois sur les circuits. L'été 2020 a été marqué par l'arrivée d'une nouvelle version estampillée Competitzione, pour rester dans le verbe italien. Un titre qui ne fait pas défaut à la réputation de son prédecesseur et qui s'appuie sur des bases solides pour nous inviter à prendre le volant de plusieurs dizaines de bolides dans leur version course. Sens du détail, précision des réglages et graphismes qui rendent honneur à chaque circuit et voiture modélisés, sont les points forts de cette simulation.

Assetto Corza Competizione est vraiment prenant, en rendant chaque course passionnante tout en exigeant du joueur le meilleur. Surtout, il est vendu à moins de 40 euros, ce qui en fait un titre très attractif. De nombreux DLC payants viennent étoffer régulièrement son contenu.

Assetto Corza Competizione, 505 Games, sur PS4, Xbox One et PC.

project cars 3

C’est sur les chapeaux de roues que Bandai Namco a choisi de faire sa rentrée. En atteste l’arrivée sur la ligne de départ de Project CARS 3. Une simualtion de course automobile qui opère un virage plus grand public cette année. Si les deux premiers opus, sortis en 2015 et 2017, comptaient séduire les pilotes virtuels les plus exigeants, cette version 2020 se destine aussi aux joueurs occasionnels en offrant une jouabilité plus arcade.

Dans le garage, on retrouve les bolides officiels de nombreuses catégories de courses, avec un total (hors DLC) de plus de 210 voitures. Et toutes les marques ou presque y sont présentes (Alpine, Ferrari, Mercedes Benz, Audi...). Si le jeu propose différents modes de conduite plus ou moins assistés, on notera que le jeu reste ici plus permissif, notamment quant aux sorties de route et aux dégâts. Du côté des circuits, on n’est pas déçu, avec une mention spéciale pour la météo dynamique qui peut venir changer le destin d’une course. Project CARS 3 se classe donc sur le podium de l’année pour les fans du genre.

Project CARS 3, Bandai Namco, sur PS4, Xbox One et PC.

TT Isle of Man 2

Le nouveau titre du studio français KT Racing invite en effet à enfourcher une grosse cylindrée, à tourner la poignée des gaz et à s'offrir un voyage grisant - mais non dénué de dangers - sur les routes du Royaume-Uni et d'Irlande.

Dans la catégorie jeux de moto, TT Isle of Man 2 est clairement une réussite, tant sur le plan des sensations de pilotage que sur le contenu, bien étoffé. KT Racing offre aussi un rendu graphique plus poussé et mieux fini, à commencer par la modélisation de son circuit phare, celui de l'île de Man. A la course mythique, les développeurs ont adjoint un circuit libre et fictif d'une soixantaine de kilomètres. S'il est possible de s'y déplacer à son gré, celui-ci sert également de terrain de jeu en mode carrière, avec de nombreuses épreuves.

Riche en sensations et désormais bien pourvu en contenu - même si on aurait aimé plus de courses différentes -, le titre de KT Racing ne demande qu'à s'apprivoiser comme une belle cylindrée.

TT Isle of Man Ride on The Edge 2, Nacon, sur PS4, Xbox One et PC.

MotoGP 2020

En attendant de chevaucher de belles cylindrées dans Ride 4 le 8 octobre prochain avec Milestone, le même studio italien nous invite à prendre le guidon des modèles de compétition avec MotoGP 2020, le jeu officiel. Une simulation qui mise sur un réalisme impressionnant en offrant une excellente impression de vitesse.

Dans cette édition 2020, l'accent a été mis sur le mode Carrière, qui nous emmène dans les coulisses d'une écurie à travers le regard d'un jeune pilote plein de fougue. Et c'est sur sa fidèle monture qu'il faudra forcément faire la différence. Les habitués de MotoGP pourront également appréhender une nouvelle forme de pilotage, liée aux ailerons dynamiques qui équipent ces motos ultra modernes en conférant de nouveaux appuis. Des motos qui se laissent dompter avec un plaisir certains.

MotoGP 2020, Milestone, sur PS4, Xbox One, Stadia, Switch et PC.