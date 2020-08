Une illusion d'optique piège le cerveau pour voir des couleurs sur une photo en noir et blanc

Une photo qui explore les paradoxes du cerveau. Andrew Steele, un chercheur britannique, a créé une illusion d'optique qui force ceux qui la regardent à voir des couleurs sur une photo en noir et blanc.

Pour voir les effets de cette photo, il faut d'abord regarder un point noir au centre d'une image aux couleurs saturées telles que du orange, du bleu ou du violet. Au bout de quelques secondes sans cligner des yeux, la photo passe en noir et blanc. Cependant, si vous restez concentré sur le point au centre de l'image, vous verrez un ciel bleu et des arbres aux feuilles vertes.

This Optical Illusion Tricks Your Brain Into Adding Color to a Black and White Photo pic.twitter.com/0saUHMuBh4

— Natasha Torop (@natasha_sputnik) August 27, 2020