Comment Bella Poarch est devenue la nouvelle sensation sur TikTok ?

Comment passer de petite star des réseaux sociaux à phénomène en l'espace d'un mois ? Maîtriser les codes de TikTok et une petite dose de chance semblent être un bon début. C'est en tout cas comme cela que Bella Poarch, une jeune influenceuse, a vu son nombre de followers exploser ces dernières semaines.

Fin juillet, elle était en effet suivie par un peu moins d'un million de personnes sur l'application si l'on en croit SocialBlade, un site spécialisé dans les statistiques sur les réseaux sociaux. Un chiffre solide pour une influenceuse, mais très loin statistiquement des grandes stars de TikTok comme Charli D'Amelio, qui domine le classement avec 83 millions d'abonnés, ou encore la numéro 1 française Léa Elui et ses 12,5 millions. Cependant, au 31 août, soit un mois plus tard, Bella Poarch compte 8,1 millions d'abonnés.

Une progression fulgurante pour la jeune femme, qui est tirée du fonctionnement même de l'application. Comme le résume le vidéaste Pierre Lapin (Le Club sur YouTube) sur Twitter, l'influenceuse a utilisé une musique créée par Jvke, un artiste qui s'amuse à faire des mashups avec sa mère sur TikTok. Pour cela, ils utilisent des sons très populaire sur l'application, utilisés à outrance par les internautes. Une de ses réalisations a attiré l'attention de Bella Poarch, qui a fait une vidéo caractéristique de l'application : un lip sync (une forme de playback).

Pendant le mois d’août elle découvre le mash-up de Jvke et réalise ce Tik Tok. pic.twitter.com/OLjYRh2dOT — Pior Lapin (@pierrelapin) August 30, 2020

Dans les jours qui suivent, le succès est immédiat, et son nombre de followers commence à grimper de manière importante. Mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin, et publie une autre vidéo, sur le même principe de lip sync, tirée d'une autre chanson : Soph Aspin Send de Millie B.

Sa progression en matière d'abonnée suite à ce post est exponentielle. La vidéo compte plus de 210 millions de vues, un score exceptionnel pour la plateforme. De plus, selon SocialBlade, Bella Poarch a gagné 2 millions d'abonnés sur la seule journée du 27 août.

Preuve du succès de la jeune femme, son playback d'une dizaine de secondes a été repris dans le monde entier par les autres influenceurs. En France, comme le note Pierre Lapin, des influenceuses très importantes telles qu'EnjoyPhoenix ou Lenna Vivas l'ont notamment utilisé. Un bel exemple d'effet papillon donc, comme seul TikTok sait les produire. Car sans le succès des musiques qui ont inspiré Jvke, et sans le mashup de ce dernier, il est fort possible que Bella Poarch soit restée bloquée à 1 million d'abonnés. À ce rythme, la jeune femme pourrait très vite débarquer dans le top 100 des comptes les plus suivis de l'application, si ce n'est plus.