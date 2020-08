Rentrée scolaire : 5 youtubeurs éducatifs à suivre

Plate-forme incontournable pour les enfants, les ados et les jeunes adultes, Youtube a vu l'audience de ses chaînes liées à l'éducation exploser cette année. Rien qu'en mars dernier, premier mois du confinement en France, plus de 23.000 vidéos ont été publiées en ce sens. Voici les cinq youtubeuses et youtubeurs à suivre pour cette rentrée scolaire.

Nota bene

Comptant déjà plus d'un million d'abonné, le vidéaste Benjamin Brillaud est sans doute, avec sa chaîne Nota Bene, l'édutubeur (nom donné aux youtubeurs éducatifs) le plus suivi de l'Hexagone. L'homme se présente comme un vulgarisateur et s'amuse lui-même d'avoir gagné un telle popularité en parlant simplement d'Histoire. Et il faut saluer son talent en la matière, car les siècles qui nous contemplent n'auront bientôt plus de secrets pour vous.

Hugo décrypte

Avec plus de 926.000 abonnés et 107 millions de vues, Hugo Travers est l'un des édutubeurs les plus suivis. Sur sa chaîne, créée en 2015, le jeune de 23 ans décrypte l'actualité au quotidien. Entre reportages et documentaires, il réalise un vrai travail de journaliste, mais aussi de pédagogue. Il n'hésite pas à se rendre ainsi à Beyrouth au Liban dans les ruines de la ville après l'explosion meurtrière du 4 août dernier, à expliquer la problématique de la conception d'un vaccin contre le coronavirus ou encore à décrypter pourquoi certains Français font grève contre la réforme des retraites.

Les bons profs

Lancée en 2012, la chaîne Les Bons Profs a connu un véritable boom cette année, boostée notamment par le confinement. Elle totalise 907.000 abonnés et plus de 184 millions de vue. On y retrouve de vrais professeurs de l'Education nationale qui aident à réviser les cours de la 6e à la Terminale. Les contenus sont variés Maths, Histoire, Géographie, SVT, Français... et les notions expliquées avec limpidité. Un bon complément pour mieux comprendre.

Jamy

Déjà bien connu des Français avec la célèbre émission C'est pas sorcier, l'animateur Jamy a lancé sa propre chaîne pédagogique le 2 avril dernier. Résultat : un véritable plébiscite et un boom d'audience jamais vu pour une chaîne aussi jeune en France. Pourquoi la peau des bananes devient-elle marron ? Pourquoi les cigales chantent-elles ? Pourquoi transpire-t-on ?... Le journaliste explique avec la simplicité qu'on lui connaît tous les petits mystères de la vie. Il récolte déjà plus de 617.000 abonnés et enregistre plus de 13 millions de vues entre le 2 avril et ce 31 août.

Monsieur Phi

La philosophie selon Thibaut Giraud, alias Monsieur Phi, est souvent bien plus amusante pour les lycéens en vue du bac. Ce docteur en philosophie compte plus de 188.000 abonnés et déjà plus de 10 millions de vue. Toujours précis et jamais barbant, Monsieur Phi explore la métaphysique, la logique, la morale... Une plongée vertigineuse avec les grands penseurs qu'ils soient nos contemporains ou venus de l'Antiquité.