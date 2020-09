Amazon : la guerre des livreurs se passe aussi dans les arbres

Si vous vous promenez à Chicago et que vous voyez un arbre garni de smartphones à la place de son feuillage, ne soyez pas surpris. Il ne s'agit pas d'une œuvre d'art contemporain, mais bien d'une astuce utilisée par les livreurs d'Amazon pour récolter plus de courses.

Cette «nouvelle guerre» vient d'être mise en avant par des journalistes de Bloomberg aux Etats-Unis partis enquêter sur cette drôle de technique. Les livreurs indépendants sont en effet payés à la course et rivalisent d'imagination pour travailler plus et (donc) gagner plus.

L'idée intéresse donc les livreurs équipés d'un mobile avec une application pour les alerter des livraisons à effectuer. Concrètement, le but est ici de tromper l'algorithme de distribution des courses en suspendant son smartphone aux branches d'un arbre situé à proximité des antennes des centres de distribution. Car ceux qui se trouvent les plus proches du lieux où récolter les colis sont les grands gagnants, puisqu'ils seront les plus rapides à s'y rendre.

Aux Etats-Unis, les livreurs payés à la pièce ont rétro-ingénierisé l'algo qui attribue les commandes aux plus proches. Il suffit de placer une grappe de smartphones dans un arbre à proximité d'un centre de distribution Amazon ou d'un magasin Whole Food… https://t.co/TGRdFdEM8L — Casilli (@AntonioCasilli) September 2, 2020

Toutefois, il ne serait pas seulement question de berner l'algorithme d'Amazon Flex (en charge du dispatch des colis), puisque Bloomberg estime qu'une source interne pourrait également intervenir dans ce petit processus pour jouer les intermédiaires, moyennant une récompense sonnante et trébuchante.

Si Amazon n'a pas encore souhaité faire de commentaire à ce sujet, le groupe aurait ouvert une enquête interne.