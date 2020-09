Joe Biden débarque sur Animal Crossing pour faire campagne

Afin de toucher un public le plus large possible, Joe Biden a décidé de faire campagne sur le jeu vidéo «Animal Crossing».

Depuis le 1er septembre, les joueurs du célèbre «simulateur de vie» de Nintendo peuvent ainsi se procurer des pancartes officielles à placer devant leur maison virtuelle pour afficher leur soutien au candidat démocrate à la présidentielle américaine.

Quatre modèles sont disponibles sur l'e-store dédié, du classique «Biden-Harris», logo officiel du duo que l'ancien vice-président forme avec Kamala Harris, au sigle «Team Joe», en passant par le «Pride logo» ou celui représentant les lunettes de soleil Aviator portées régulièrement par Biden.

Today is the first day of fall in Animal Crossing so we're launching @TeamJoe yard signs!





What says autumn better than the leaves changing color and campaign yard signs?https://t.co/QAqevAgLze — Christian L. Tom (@cltom) September 1, 2020

«Animal Crossing est une plate-forme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier. C'est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d'engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu'ils construisent et décorent leurs îles, a déclaré Christian Tom, directeur des partenariats numériques pour la campagne Biden, au site The Verge. C'est une façon pour nous de trouver de nouvelles façons créatives et innovantes de rencontrer les électeurs là où ils se trouvent et de rassembler nos partisans.»

Ce n'est pas la première fois que les candidats à la Maison Blanche tentent de séduire les amateurs de jeux vidéo. En 2016, Hillary Clinton avait ainsi incité les joueurs de PokémonGo à voter, notamment via des Pokémons gratuits. Avec la réussite que l'on sait.

Mais cette innovation de Joe Biden n'a pas manqué de faire réagir le camp adverse. Sur Twitter, Samantha Zager, une des porte-parole de la campagne de Donald Trump, fustige ainsi son adversaire qui «refuse de faire campagne dans la vraie vie avec les vrais Américains».

It's embarrassing that the mainstream media is excitedly writing about Joe Biden yard signs on Animal Crossing.





But I guess that's what they're left with when Biden refuses to campaign in the real world with real Americans. — Samantha Bullock (@samantha_zager) September 1, 2020

Il faut dire que, crise du coronavirus oblige, Joe Biden a dû fortement réorienter sa campagne. Pour des raisons sanitaires, mais également pour marquer son opposition à la politique de Trump en la matière, le candidat a laissé de côté les meetings traditionnels pour préférer les rencontres virtuelles. La convention démocrate elle-même, lors de laquelle il a été officiellement investi, a eu lieu entièrement en ligne.