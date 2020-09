TikTok : découvrez les danses qui ont cartonné en 2020

Elles sont la colonne vertébrale de TikTok. Les vidéos de danse sont en effet l'une des principales sources du succès de l'application. Régulièrement, de nouveaux challenges et de nouvelles tendances se créent, mettant en avant la créativité de certains influenceurs.

Wap dance challenge

C'est l'une des chorégraphies les plus populaires du moment. Le «Wap Challenge» a été lancé après la sortie, en août, du tube de Cardi B et Megan Thee Stallion, intitulé «WAP», une ode au plaisir féminin et à la débauche. Au rythme de la musique, les internautes s'amusent à reproduire face caméra les mouvements de danse que les deux rappeuses américaines exécutent en talons aiguilles dans leur clip. L'enchaînement mêle grand écart et twerk, danse qui consiste à plier ses genoux et à bouger ses fesses d'avant en arrière, le tout, effectué au ras du sol.

Blinding lights challenge

Autre danse devenue virale sur la plateforme, le «Blinding Lights Challenge», lancé par l'artiste The Weeknd en mars dernier. Le principe de ce défi est de reproduire à plusieurs une chorégraphie alliant mouvements de la brasse et le pas dit «sauté» (rebonds), qui met à l'épreuve la coordination des mains et des pieds, comme en témoignent les vidéos ci-dessous.

Oh Nanana Challenge

Pour passer le temps durant le confinement, de nombreux utilisateurs ont également relevé le défi du «Oh Nanana Challenge», une danse à exécuter à deux, qui consiste à effectuer des petits sauts et des contacts avec les pieds sur une chanson de l’artiste Bonde r300. Faute de partenaire, certains ont également tenté de reproduire la chorégraphie avec... leur chien.

savage dance challenge

Autre challenge qui a vu le jour durant la période de confinement : le «Savage Dance», une chorégraphie centrée sur le refrain de la chanson éponyme de la rappeuse Megan Thee Stallion, et inventée par l’utilisatrice de TikTok Keara Wilson. Des célébrités telles que Justin Bieber, Jennifer Lopez, ou encore Megan Thee Stallion elle-même, ont repris ses pas.

jerusalema challenge

Récemment, TikTok s'est également emparé du tube entraînant «Jerusalema», du Dj Master KG et de la chanteuse Nomcebo Zikode, sorti en Afrique du Sud au mois de novembre dernier. Un morceau au fil duquel chacun tente de reproduire la danse inventée par un groupe de jeunes Angolais, qui se sont filmés en train de se déhancher en rythme avec un plat à la main.