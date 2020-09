Bientôt des batteries en diamant d’une durée de vie de 28.000 ans ?

Un groupe de scientifiques de l'Université de Bristol a annoncé qu'il était parvenu à encapsuler des matières radioactives à l'intérieur de diamants. Cette prouesse permettrait de convertir le rayonnement radioactif en électricité durable via des piles en diamant.

Le résultat ? Zéro émission de CO2 et une énergie propre pendant plusieurs milliers d'années, selon le site Korii, qui rapporte l'information.

Car chacun sait que la gestion des déchets du secteur nucléaire -sous la terre, dans des centrales ou des entrepôts- est un vrai souci.

Un diamant qui génère de l'électricité

En étudiant de près le fameux carbone 14, l'équipe a constaté que sa radioactivité se situait surtout sur sa surface externe et, qu'après l'avoir chauffée, elle se transformait en gaz et s'évaporait. Les chercheurs ont pu alors capturer ce gaz pour le solidifier en diamant, une autre forme du carbone. Se faisant, ils ont constaté que le diamant ainsi créé générait de l'électricité.

Les scientifiques ont encapsulé la chose dans un diamant de plus grosse taille et non radioactif. Pour leur plus grande satisfaction, cette batterie en diamant a été capable de produire du courant sur une période extrêmement longue et sans émettre aucune pollution. Une vraie révolution.

Korii précise qu'une batterie de ce type permettrait à un smartphone, à une voiture électrique où à n'importe quel appareil électronique de fonctionner jusqu'à la fin sans jamais avoir à être rechargé.

Elle pourrait également équiper les pacemakers, pour que la pile ne soit pas changée via une opération, ainsi que les modules d'exploration spatiale dans le cadre de missions de très longue durée.

L'Université de Bristol, soucieuse de recueillir le maximum d'idées possible, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux via le hashtag #diamondbatteries.