Les Sims 4 : on a voyagé dans la galaxie Star Wars

Quand le monde des Sims rencontre l'univers de Star Wars, on découvre une virée pop dans la SF. Alors qu'Electronic Arts multiplie les jeux autour de la célèbre licence de Disney, l'éditeur américain n'allait pas se priver d'offrir un cross-over sympathique aux fans des Sims 4.

Sorti en 2014, cet épisode a connu de nombreuses mises à jour et ajouts de contenus au gré des années, toutefois l'arrivée de Star Wars dans le giron de son petit monde virtuel est une première pour les adeptes de cette simulation de vie, qui séduit encore plus 10 millions de joueurs actifs chaque mois.

La franchise Les Sims, qui fête ses 20 ans cette année, souhaitait dont marquer le coup et s'assurer de capitaliser sur la popularité du plus célèbre space opera de la planète. Une extension qui sera disponible le 8 septembre sur PC, Mac, PS4 et Xbox One. Nous avons pu explorer durant plus d'une heure les nouveautés qui donnent à pousser encore plus loin le concept des Sims.

Une réplique virtuelle du parc Galaxy's Edge

Et pour ce premier voyage, les joueurs verront leurs avatars s'aventurer sur Batuu. Une jumelle de notre Terre que les amateurs de la saga connaissent bien puisqu'elle sert également de théâtre à la toute nouvelle attraction Galaxy's Edge de Disney World aux Etats-Unis. Première chose à savoir afin de profiter au mieux de cette extension, le joueurs n'auront pas à recréer de toute pièce un avatar pour s'y rendre. Il suffira d'ouvrir le smartphone virtuel de votre personnage favori et de sélectionner la desination Batuu disponible pour s'y téléporter directement.

Une belle entrée en matière dans la galaxie Star Wars, puisque à la manière du parc d'attraction tout est ici pensé pour vous plonger dans l'ambiance. On y retrouve donc avec un plaisir communicatif le petit côté western et space opera de la série. Ici un Faucon Millenium trône (prêt à décoller), là on est invité à boire un verre dans la cantina, tandis que les stormtroopers paradent avec zèle dans des rues poussiéreuses et que les membres de la résistances tentent de se retrouver discrètement.

Pour ce qui est des interactions et des éléments de gameplay, les amateurs des Sims ne seront toutefois pas dépayser. On retrouve ainsi les même mécaniques, avec la possibilité de personnaliser son avatar en passant par la case cabine d'essayage pour se trouver une tenue digne d'un jedi ou du premier ordre. Les joueurs pourront d'ailleurs choisir de quel côté ils souhaitent se poser. L'obscurité ou la lumière, il faudra donc faire un choix. Mais celui-ci n'est pas définitif, précise-t-on chez Electronic Arts, puisque les joueurs pourront même jouer les traitres dans leur propre camp, sans avoir à recommencer une partie depuis le début sur cette extension.

Et que serait Star Wars sans ses duels au sabres laser ? Là encore, tout à été respecté, avec la possiblité de choisir la couleur du laser et d'affirmer sa position parmi les jedis et les siths. On pourra donc en découdre (amicalement) dans les rues de Batuu.

Enfin, plusieurs missions seront proposées et celles-ci inviteront à explorer trois zones de jeu qui reproduisent à l'identique ce que les visiteurs du parc Galaxy's Edge peuvent voir. De quoi s'offrir un voyage dans une galaxie lointaine, très très lointaine, sans bouger de son fauteuil de gamer.

Les Sims 4 Star Wars : voyage sur Batuu, Electronic Arts, le 8 septembre sur PC, Mac, PS4 et Xbox One.