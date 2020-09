De quel bord politique êtes-vous ? Une IA a la réponse grâce à vos tweets

Cet algorithme est pour l'heure uniquement disponible aux Etats-Unis, mais il a déjà démontré son efficience. Une intelligence artificielle est en effet capable de déterminer si une personne est républicaine ou démocrate rien qu'en analysant ses tweets.

Des chercheurs de l'Université de l'Ohio viennent de mettre au point une IA capable d'interpréter un message politique et de déterminer si des tweets sont publiés par une personne susceptible de pencher pour l'un ou l'autre des deux grands partis américains.

L'équipe de chercheurs a ainsi entraîné son intelligence artificielle en lui soumettant 31.000 tweets postés entre le 17 janvier et le 31 mars dernier. Avec pour sujet principal, la pandémie qui commençait alors à s'installer sur le continent américain, l'IA a appris à reconnaître la sémantique et les propos employés par les démocrates et les républicains. Résultat : l'algorithme a fait mouche dans les trois quarts des cas.

Un débat politique très polarisé

Selon le site Presse-Citron qui partage ces travaux, l'intelligence artificielle aurait été capable de découvrir qu'un démocrate avait davantage tendance à parler des conséquences sociales du coronavirus, ainsi que des critiques du système de santé. Parallèlement, les tweetos républicains se sont exprimés sur des sujets tels que la Chine mais aussi l'impact de la pandémie sur les entreprises américaines.

Selon les chercheurs, les débats actuels s'avèrent être bien plus bipolarisés aujourd'hui entre les deux partis qu'en 2002, lorsque les américains faisaient front commun après les attentats du 11-septembre 2001.