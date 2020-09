Où auriez-vous habité il y a 750 millions d’années ?

Alors que la dérive des continents se compte en centimètres à l'heure actuelle, il faut donc remonter très loin dans le temps pour savoir comment notre bonne vieille Terre se portait à l'époque de son supercontinent : la Pangée.

Une nouvelle carte interactive permet de savoir où se situait votre ville sur le globe il y a 100 millions, 500 millions ou encore 750 millions d'années. Le site dédié, baptisé Dinosaurpictures, donne ainsi à voir comment les continents se sont séparés. Et il suffit d'entrer le nom de votre ville afin de découvrir où vous auriez habité à l'époque des dinosaures. Auriez-vous eu les pieds dans l'eau ? Où auriez-vous dormi au sommet d'une montagne.

Dans le cas de Paris, on découvre ainsi que notre capitale était déjà noyée sous l'océan à l'ère où les premiers organismes géants ont commencé à coloniser la planète, il y a 600 millions d'années. Il faut d'ailleurs attendre que 100 millions d'années s'écoulent, pour découvrir que Paname émergeait des flots au moments où les premières formes de vies animales accompagnait un nouveau réchauffement climatique (il y a 500 millions d'années), voir photo ci-dessous.

Le site dispose d'un menu déroulant en haut au milieude la page web pour voyager dans le temps à travers différentes périodes de l'histoire de la dérive des continents. Il suffit alors de renseigner en haut à gauche votre ville et celle-ci se trouve automatiquement pointée sur le globe. Attention, si votre ville était au milieu d'un océan, celle-ci ne sera pas précisée. Essayez donc de voyager à travers le temps pour voir à partir de quelle période celle-ci émerge.

Et pour les fans de Jurassic Park et les paléontologues en herbe, cette carte interactive permet également de suivre l'évolution des organismes vivants et des dinosaures sur Terre. La carte référence en effet les fossils découverts dans différentes régions et précise alors dans quelles zones du globe celles-ci ont été mis au jour. Pour accéder à cette partie, il suffit de sélectionner le menu déroulant situé en haut à droite de l'interface.