Usages numériques : 67 % des parents estiment que les élèves ne sont pas assez formés

Alors que le confinement a mis en lumière le retard de la France dans le domaine de l'enseignement à distance, une vaste étude menée par Opinion Way pour Microsoft France met en avant les doutes des parents d'élèves dans ce domaine ainsi que la place du numérique à l'école.

Ce document, publié ce lundi 7 septembre, met en avant que 67 % des parents estiment que «les élèves ne sont pas suffisamment formés à au moins un des usages du numérique suivants : devoirs via les outils numériques, bons réflexes sur le net ou encore travail en autonomie devant un écran, et même 40 % pas suffisamment formés aux trois usages».

Une proportion importante, d'autant plus que 68 % des parents interrogés font part de leur crainte qu'une partie des classes ne doivent à nouveau se tenir à distance pour cette nouvelle année scolaire. En outre, la moitié des parents d'élèves (51 %) estime qu'elle ne se sent pas suffisamment formée à au moins une pratique liée à l'accompagnement scolaire numérique. Un tiers se sent également mal à l'aise pour conseiller les enfants dans leur rapport au numérique et leurs usages (reprérer un site malveillant, charte de bonne conduite sur le net...), détaille le sondage.

Des parents toujours inquiets

Autre enseignement intéressant, l'étude révèle que les parents demeurent relativement confiants lorsqu'on aborde la question de la préparation des établissements scolaires à la transition vers le numérique. Ainsi, près de la moitié (49 %) estime qu'écoles, collèges et lycées disposent des équipements nécessaires. Un constat mitigé donc, à tempérer sans doute en fonction des expériences vécues par les uns et les autres durant le confinement.

Ce dernier a en effet montré une véritable facture numérique dans le pays, avec des établissements bien équipés pour assurer le travail à distance, tandis que d'autres étaient plus démunis sur la question. A souligner, la bonne note des lycées dans ce domaine puisqu'ici 68 % des parents considèrent qu'ils «disposent des équipements pour permettre aux professeurs d'effectuer une partie de leur travail quotidien via des outils numériques».

Le sujet épineux des cours à distance

Toutefois, cette bonne moyenne est à relativiser, puisque l'épineux sujet des cours à distance est sans doute resté en travers de la gorge de certains parents. Ils sont majoritairement plus nombreux (55 %) à considérer que les établissements ne sont pas préparés ou manquent d'équipements. Les écoles élémentaires sont principalement visées, avec 64 % (près des deux tiers) des parents qui expriment leur doute sur la question.