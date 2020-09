KiwipWatch 5 : la montre téléphone pour enfants fait sa révolution

Alors que la sonnerie a retenti pour les écoliers depuis une semaine, l'heure est au lancement d'une nouvelle montre intelligente pensée pour les kids de moins de 10 ans. La société française Kiwip annonce aujourd'hui l'arrivée de sa KiwipWatch 5.

Et si les plus jeunes s'imagineront en véritables espions high-tech avec cet objet au poignet, il ne s'agit pourtant pas d'un gadget. Proposant de passer des appels (voix et vidéo) et de géolocaliser son enfant à tout moment, la KiwipWatch évolue surtout avec de nouvelles options mieux pensées.

A commencer par l'arrivée de l'assistant vocal Kiwipi, équivalent du Siri d'Apple mais conçu pour répondre aux questions des enfants. «Ce nouveau compagnon virtuel a été développé uniquement pour eux, explique Matthieu Lim, fondateur de Kiwip. Il est ainsi possible de lui poser des questions de culture générale, mais aussi d'obtenir des rappels quotidiens pour inviter notamment l'enfant à faire ses devoirs ou ne pas oublier de se brosser les dents, par exemple».

L'idée ici est de donner davantage d'autonomie à l'enfant pour qu'il puisse organiser ses journées. Parallèlement, cette montre connectée peut accéder à un magasin d'applications, à la manière d'un App Store ou de Google Play, baptisé KiwipWorld, . Toutes les applis proposées sont d'abord vérifiées et ne proviennent que des partenaires de Kiwip, afin de s'assurer d'offrir un contenu destiné aux plus jeunes. «Notre projet est aussi de proposer une montre évolutive», souligne Matthieu Lim.

Un système de reconnaissance gestuelle

Parmi les autres nouveautés de la Kiwipwatch 5, ses créateurs mentionnent l'arrivée d'un système de reconnaissance gestuelle, grâce à un accéléromètre. Intitulé Magic Control, celui-ci permet de connecter la montre à différents accessoires pour les commander à distance d'un simple geste, tel un padawan dans Star Wars. Il est ainsi possible de régler la luminosité ou changer la couleur d'une ampoule connectée Philips Hue, par exemple, ou encore de régler le volume ou changer de musique d'une enceinte en balayant l'air avec sa main.

Mais la fonction première de la KiwipWatch 5 reste de pouvoir passer de véritables appels téléphoniques et même des appels vidéos grâce à la 4G. La montre intègre donc sa propre carte SIM et Kiwip joue ici le rôle d'opérateur. «Nous avons passé un accord avec les opérateurs téléphoniques français qui assurent ici de pouvoir passer un appel voix partout avec la meilleure couverture réseau. Les appels vidéo sont quant à eux uniquement accessibles via le wi-fi, dans des lieux sécurisés et des réseaux paramétrés par les parents. Il reste toutefois une exception pour les appels en visio lorsque l'enfant se retrouve en situation d'urgence. Il faut ici utiliser le mode S.O.S prévu à cet effet, l'enfant peut alors être rassuré à distance et street view peut même être activé», poursuit Matthieu Lim. Côté autonomie, comptez 1,5 à 2 jours selon les usages, un charge magnétique étant inclus avec la montre.

Un forfait est ainsi proposé au prix de 9,99 euros par mois, tandis qu'une application gratuite est disponible sur iOS, Android et bientôt Huawei AppGallery pour permettre aux parents d'interagir avec la montre de leur enfant à distance, notamment avec une messagerie sécurisée. «Toutes les données sont confidentielles et sécurisées», assure Matthieu Lim qui précise que cette montre pour enfant n'a pas d'équivalent sur le marché à l'heure actuelle. Un constat qui incite la marque française à se développer à l'internationale. Kiwip va d'ailleurs lancer une opération de financement participative via Kickstarter dès le 22 septembre prochain.

Le précommandes de la KiwipWatch 5 ouvriront à partir du 14 septembre sur le site officiel.