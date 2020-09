Amazon Music HD : une nouvelle offre premium et du son 3D

Amazon Music entend contenter les audiophiles, mais pas que... Ce mercredi 10 septembre, le géant américain annonce une nouvelle offre de streaming audio illimitée. Cette formule permet d'accéder à des contenus musicaux en HD et Ultra HD et/ou compatibles avec du son 3D.

Alors que l'offre Amazon Music Unlimited est accessible à partir de 3,99 euros par mois, le groupe proposera une version avec du son haute définition premium pour 5 euros supplémentaires par mois. Pour les non abonnés à Amazon Music Unlimited, les nouveaux clients pourront directement souscrire à Amazon Music HD pour 14,99 euros/mois. En outre, les trois premiers mois seront offerts. Quelque 60 millions de titres seront accessibles avec Amazon Music HD et ils seront tous télchargeables ou «streamables» via les smartphones sous iOS et Android. Il est à noter que neuf pays pourront accéder à cette nouvelle formule, dont la France.

A l'heure actuelle, Amazon Music Unlimited recense plus de 55 millions d'utilisateurs dans le monde et compte sur cette nouvelle offre pour toucher un public féru de musique, mais aussi «éduquer» nos oreilles. «Nous ne souhaitons pas toucher que les audiophiles, mais aussi inviter le grand public et notamment les jeunes à écouter la différence, car il s'agit de mettre à disposition des morceaux dont la qualité est égale, voire supérieure au CD dans certains cas», explique Paul Firth, directeur d'Amazon Music Europe. Ce dernier souligne que de nombreux titres de Led Zeppelin, Christine and the Queens ou encore Kraftwerk seront disponibles.

Le son 3D se démocratise

Outre le contenu avec un échantillonnage audio pouvant atteindre jusqu'à 24 bits/192 kHz, Amazon mise également sur le son 3D. Ainsi, des morceaux compatibles avec le Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio prometttent de plonger littéralement les auditeurs dans la musique, en simulant une écoute immersive. Encore faut-il avoir un équipement audio compatible avec ces nouveaux standards. Si plusieurs produits sont déjà commercialisés et seront compatible chez Sonos, McIntosh, Sennheiser, Denon ou encore Marrantz, Amazon rappelle également l'existence de sa nouvelle enceinte baptisée Echo Studio. Un objet qui propose une écoute premium au tarif de 199 euros.

En passant au niveau supérieur en terme de qualité sonore, Amazon Music HD entend également se mettre à niveau face à un acteur tel que Deezer qui propose une offre Hi-Fi ou encore Tidal et Qobuz portés sur le Hi-Res Audio et des fichiers FLAC.