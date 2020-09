EON : quand Jean-Michel Jarre réinvente la musique générative

«J'ai toujours rêvé d'imaginer un album infini, qui change toujours pour créer une expérience qui dépasse notre existence et celle de son créateur». Ces par ces mots que Jean-Michel Jarre définit EoN, une application mobile, disponible sur iOS, basée sur la musique générative.

Une invention qui n'est pas née avec l'artiste bien connu des amateurs de musique électronique, mais qui remonte déjà à Mozart (1751-1791) qui carressait déjà la promesse d'une telle œuvre. Depuis, de nombreux compositeurs se sont frottés à ce type d'expérience, «mais nous restions jusqu'à présent dans des variations musicales semblables qui revenaient en boucle», explique l'homme qui a organisé un concert virtuel en juin dernier.

Toujours à l'avant-garde, Jean-Michel Jarre entend introduire une musique avec de vrais changements puisque l'algorithme remixe les rythmes, les notes ou encore le tempo en permanence de sorte qu'il est impossible pour deux auditeurs d'écouter la même chose sur leurs iPhone respectifs. «Il s'agit donc là d'une véritable musique infinie, commente-t-il. Dans notre époque où l'on contrôle tout et où

on veut tout contrôler, je voulais introduire une œuvre différente. Car la vie nous met en permanence face à des moments qui ne se reproduisent jamais. Chaque instant est personnel dans EoN et c'est ce qu'il y a de poétique». Et Eon, le nom de l'appli, n'a pas été choisi au hasard, puisque celui-ci fait référence à la divinité grecque de l'éternité.

Pour réaliser cette expérience, l'artiste s'est associé aux développeurs de Bleass. Car au-delà de la musique, le projet EoN offre également une partie visuelle avec des fractales et diverses œuvres graphiques créées aléatoirement en fonction de la musique. Il est également possible d'enregistrer une minute du morceaux pour la partager, mais la différence est «que vous ne savez jamais ce que vous allez enregistrer», s'amuse Jean-Michel Jarre.

Toutefois, pas question d'imaginer qu'il soit possible d'intervenir sur la musique d'EoN avec ses propres instruments ou en changeant les paramètres. «Quand vous allez dans un musée, vous n'allez pas repeindre les tableaux de maîtres. C'est justement pour retirer cette volonté de tout contrôler que je ne premettrai pas de toucher à cette œuvre», explique le compositeur d'Oxygen.

EoN, sur iOS, 9,99 euros.

Retrouvez toute l'actualité numérique ICI