Apple : iPhone 12, Apple Watch 6, iPad Air... qu’attendre de la keynote de ce mardi ?

Annoncée pour ce mardi 15 septembre à 19h (heure française), la keynote d'Apple présentera à coup sûr de nouveaux produits et si l'iPhone 12 est sur toutes les lèvres, plusieurs journalistes pensent aussi que ce rendez-vous pourraient n'être focalisé que sur l'Apple Watch Series 6.

L'an 2020 étant une année à part pour tout le monde, la firme de Cupertino doit en effet déroger à son rituel traditionnel où elle conviait dans ses locaux californiens plusieurs milliers de journalistes en vue de tenir sa fameuse keynote de rentrée. Covid-19 oblige, le format purement vidéo a été retenu, comme se fut le cas en juin dernier pour la WWDC. Voici ce que l'on pourrait y voir.

Une Apple Watch Series 6 en vedette ?

Si Apple décide de tenir une conférence de rentrée tel qu'il en a l'habitude, alors il y a fort à parier que la marque présentera la nouvelle Apple Watch Series 6. Une nouvelle montre connectée qui pourrait même être la star de l'événement selon certains journalistes tech. L'invitation envoyée par Apple mentionne en effet «Time Flies», qui signifie «Le temps passe», un détail qui compte lorsque l'on sait que la société de Tim Cook ne laisse jamais rien au hasard. Bloomberg s'avance en ce sens et affirme même que la keynote du 15 septembre ne tournera qu'autour de la montre connectée.

Quoi qu'il en soit, l'Apple Watch Series 6 devrait donc être présentée durant cet événement. Les premiers échos publiés par la presse spécialisée affirment que le design général de la montre restera inchangé par rapport à la Series 5 lancée fin 2019. Plus de finesse, voir un écran qui s'étire ne seraient pas non plus surprenant, étant donné que la Series 5 apportait déjà peu de relooking par rapport à la 4.

Du côté des fonctionnalités, la plus grosse nouveauté devrait être l'ajout d'un capteur d'oxygénation du sang (SpO2). Une technologie déjà présente dans de nombreuses montres sportives (Polar, Suunto, Garmin...) et qui tend aujourd'hui à se démocratiser. L'idée étant d'être toujours à la pointe pour accompagner les sportifs.

Le suivi du sommeil devrait aussi être plus poussé. WatchOS 7, le logiciel système de la montre, profitera ainsi de meilleure foctionnalités de ce point de vue, ainsi qu'un système pour suivre le lavage des mains, chose importante face à la crise sanitaire. Cette dernière annonce a été faite cet été par Apple. Enfin, Apple a également confirmé que le nombre de sports pouvant être suivis et analysés par la Watch sera sensiblement augmenté, notamment avec le yoga pour détecter certaines postures.

Côté commercialisation, les Apple Watch accompagnent depuis leurs débuts les sorties des nouveaux iPhone. Cette année, la montre pourrait sortir fin septembre, voire courant octobre, si les smartphones de la marque à la pomme subissent du retard.

Les nouveaux iPhone 12 en vue

Reste que si Apple s'en tient toutefois à ses habitudes et décide de grouper ss annonces, il y a de fortes probabilités pour que la firme dévoile enfin ses iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Des mobiles qui devraient s'offrir un nouveau design inspirés des derniers iPad Pro. Les tranches ne seraient donc plus arrondies mais coupées nettes. Pour avoir une idée (non définitive) du châssis, le dernier tweet d'EverythingApplePro pourrait être une piste. Mais là encore rien n'a été montré par Apple.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Le fameux «notch» (encoche) serait plus petit que ceux introduits avec l'iPhone X. L'objet présenterait un écran plus étiré vers les bords. Ceci reste encore des suppositions émises par plusieurs leakers et rien n'a été officialisé, Apple étant habituée à voir monter le buzz autour de ses produits. Le bloc photo pourrait lui aussi avoir été revu pour intégrer le fameux capteur LiDAR déjà vu sur le dernier iPad Pro et qui améliore grandement les expériences en réalité augmentée.

Le passage à la 5G sera également un nouvel argument de vente pour Apple qui devrait introduire ici ses premiers smartphones compatibles avec le réseau mobile de 5e génération. On ne sait toutefois pas si Apple réservera l'ajout d'un modem 5G à ses seuls iPhone 12 Pro, où si les versions iPhone 12 en seront équipées.

Des iPad Air relookés ?

Parmi les autres annonces attendues, l'arrivée de nouveaux iPad Air sur le marché ne serait pas non plus étonnante. Apple pourrait ici reprendre le design des iPad Pro et l'appliquer à des modèles plus grand public. On se retrouverait donc avec l'abandon du fameux bouton Home au profit du système Face ID, mais aussi avec un look beaucoup plus proche des iPhone 12 si ceux-ci s'inspirent vraiment des iPad Pro. La gamme de produits grand public et premium Apple s'en trouverait alors unifiée sous un design reconnaissable facilement.