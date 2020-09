Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE : suivez la conférence en direct avec nous à 19h

Rendez-vous high-tech incontournable de la rentrée, la fameuse keynote Apple suivra un format original cette année en raison de la crise sanitaire internationale. Tim Cook, grand patron de la firme à la pomme, devrait présenter plusieurs nouveautés. S'il est quasiment certain que les Apple Watch Series 6 seront les grandes stars de cet événement, il n'est pas interdit que quelques surprises s'y glissent.

Apple montrera-t-il une petite partie de ses futurs iPhone 12 et 12 Pro afin de teaser un prochain événement ? Un nouvel iPad Air s'inspirant des iPad Pro sera-t-il présenté ? Vous le saurez en suivant avec nous et en direct ce showcase dès 19h (heure française). La vidéo ci-dessus permettra de suivre la conférence en streaming et nous commenterons les nouveautés en suivant le fil d'actualité.

19h27 - Surprise, voici L'Apple Watch SE

A l'instar de l'iPhone SE, Apple veut démocratiser sa montre connectée avec une montre plus abordable à 229 dollars, tandis que la version Series 6 démarrera à partir de 399 dollars. Les prix européens seront communiqués à l'issue de la conférence. Avec l'Apple Watch SE, la marque veut séduire un public plus large. Et, comme nous l'avons vu avec Family Setup, les enfants sont aussi de la partie.

19h25 - une interface pensée pour la famille

Apple introduit Family Setup. L'idée est de gérer une Apple Watch qu'un enfant puisse porter. Les parents vont alors unir leurs Apple Watch et voir également les activités de leurs enfants au quotidien et en être notifiés.

19h20 - de nouveaux cadrans

Il sera possible de personnaliser encore plus les cadrans. Avec l'ajout notamment des Animojis et Memojis. En outre, des bracelets plus confortables seront proposés.

19h15 - Un altimètre intégré

Après avoir intégré une boussole l'an passé, cette nouvelle Watch proposera aussi un altimètre. Un ajout utile pour les coureurs, randonneurs et alpinistes.

19h10 - Permiers visuels de la Series 6

Plusieurs nouveaux colorisseront proposés, notamment avec une version rouge Product [RED] au profit de la lutte contre le Sida. La montre est capable de mesurer l'apport d'oxygène dans le sang, durant l'effort, mais aussi durant le sommeil. La saturation SpO2 est ici calculée pour de nouvelle mesures de santé.

19h05 - L'Apple watch ouvre le bal

Sans surprise, c'est bien la nouvel Apple Watch qui ouvre ce show. Tim Cook rappelle le rôle de cette montre connectée pour suivre la santé de son porteur. Plusieurs témoignages vont se succéder autour du sport, des personnes souffrant de problèmes cardiaques et que l'Apple Watch a pu aider, voire sauver.

19h01 - Tim Cook ouvre le showcase

Après un léger retard au démarrage, Apple lance sa keynote en streaming. C'est un morceau de musique au rythme calqué sur un cœur battant qu'Apple survole l'Apple Park 2. Tim Cook rappelle ici comment le monde s'est adapté à la vie durant la pandémie. Une crise qui a obligé de nombreuses personnes à travailler et vivre autrement.

18h30 - L'Apple Watch Series 6 au cœur de la keynote ?

L'invitation envoyée par Apple mentionne en effet «Time Flies», qui signifie «Le temps passe», un détail qui compte lorsque l'on sait que la société de Tim Cook ne laisse jamais rien au hasard. Bloomberg s'avance en ce sens et affirme même que la keynote du 15 septembre ne tournera qu'autour de la montre connectée.

Quoi qu'il en soit, l'Apple Watch Series 6 devrait donc être présentée durant cet événement. Les premiers échos publiés par la presse spécialisée affirment que le design général de la montre restera inchangé par rapport à la Series 5 lancée fin 2019. Plus de finesse, voir un écran qui s'étire ne seraient pas non plus surprenants, étant donné que la Series 5 apportait déjà peu de relooking par rapport à la 4.

Du côté des fonctionnalités, la plus grosse nouveauté devrait être l'ajout d'un capteur d'oxygénation du sang (SpO2). Une technologie déjà présente dans de nombreuses montres sportives (Polar, Suunto, Garmin...) et qui tend aujourd'hui à se démocratiser. L'idée étant d'être toujours à la pointe pour accompagner les sportifs.

Le suivi du sommeil devrait aussi être plus poussé. WatchOS 7, le logiciel système de la montre, profitera ainsi de meilleure foctionnalités de ce point de vue, ainsi qu'un système pour suivre le lavage des mains, chose importante face à la crise sanitaire. Cette dernière annonce a été faite cet été par Apple. Enfin, Apple a également confirmé que le nombre de sports pouvant être suivis et analysés par la Watch sera sensiblement augmenté, notamment avec le yoga pour détecter certaines postures.

Autant d'informations que cette présentation permettra de confirmer.