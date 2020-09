Un homme lance une partie de Football Manager pendant son mariage

Quand le mercato n'attend pas. Burak, un Turc de 28 ans, a profité d'une pause dans son mariage pour lancer une partie de Football Manager, célèbre jeu d'entraîneur de foot sur ordinateur, au grand dam de sa promise.

La photo de ce moment, partagée sur les réseaux sociaux, a beaucoup fait réagir. Interrogé par le site SPORTbible le 8 septembre dernier, le jeune marié s'est expliqué : «j'ai ramené mon ordinateur au mariage car j'avais préparé une vidéo spéciale sur l'histoire de notre relation». Mais Burak n'avait pas réussi à transférer la vidéo, et des problèmes techniques ont entraîné un retard d'une demi-heure sur le programme.

quelques matchs «pour rigoler»

C'est alors que le jeune homme a lancé une partie de Football Manager, «pour rigoler». «Ma femme pourrait casser l'ordinateur si je ne plaisantais pas», s'est-il défendu. La blague s'est toutefois prolongée, puisque le Turc a eu le temps de jouer deux matchs en tout. Et cette situation n'a pas semblé plaire à sa future femme, qui ne cachait pas son agacement sur le cliché, publié sur le forum internet Reddit.

Mais la jeune mariée est une habituée du fait et a fait preuve de patience. «Heureusement, j'ai une femme qui me permet d'avoir des passions du moment que je garde du temps pour elle. Cela serait difficile autrement, car lorsque je suis dans l'ambiance, je peux jouer 3-4 heures les jours de semaine et 6-7 heures les week-ends», a reconnu Burak.

Malgré cette abnégation, il explique ne pas avoir encore réussi à remporter la Ligue des Champions avec son club de Trabzonspor. L'histoire ne dit pas s'il a également interrompu sa nuit de noce dans l'espoir de passer un tour supplémentaire dans la compétition.