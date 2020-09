Facebook invite les internautes à voter pour le civisme en ligne

Engagé pour changer les comportements haineux, violents ou encore racistes et sexistes sur les réseaux sociaux, Facebook a mis en place un Fonds pour le civisme en ligne. Un million d'euros sont reversés pour soutenir différents projets qui œuvrent en ce sens. Les internautes sont appelés à voter pour désigner le grand vainqueur.

Dès ce mercredi et jusqu'au 22 septembre, les membres de Facebook peuvent se rendre sur la page dédiée à cet effet pour procéder au vote. Les porteurs du projet, qui deviendra la lauréat du Grand Prix 2020, recevront un fonds de 100.000 euros.

Cinq projets sont en lice. Parmi ceux-ci, Coexister, qui œuvre pour le «développement d'un nouveau format de sensibilisation sur la religion avec le magazine Phosphore, comprenant des vidéos, un livret éducatif et des ateliers pour les élèves».

On retrouve également Dysturb qui propose «des sessions de formation par des journalistes et photojournalistes auprès d’étudiants sur les questions de société et décryptant la fabrique de l'information».

France Victimes est une application qui s'adresse aux victimes de violences répétées. Celle-ci va alors retracer une chronologie de leur expérience afin de les aider à «prendre conscience de leur situation et faciliter leurs démarches», explique-t-on.

Autre projet : Signes de Sens s'adresse aux enfants handicapés mai aussi aux enfants de 9 à 13 ans, afin de leur fournir un «outil gratuit et diffusé sur toutes les plates-formes numériques et dans les médiathèques».

Enfin, Unis Cité réunit des jeunes en service civique pour organiser des activités, physiques et à distance, sur l’éducation aux médias et la citoyenneté numérique pour les enfants et les adolescents.

Sur la page Facebook France, des vidéos sont mises en ligne afin de mieux comprendre chaque projet. Celui qui recevra le plus de «j'aime» ou de «cœur» sera déclaré grand vainqueur de cette édition. Le vote ouvert aux internautes est une première pour ce Fonds pour le civisme en ligne lancé en 2018 par Facebook.

L'an passé, le Grand Prix avait été remis à Resonantes, une application gratuite à destination des filles, des femmes victimes de violences et des témoins afin d'alerter et de contacter rapidement ses amis, ses proches, les secours et les associations.