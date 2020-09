GoPro Hero9 Black : notre test de la nouvelle référence des caméras d’action

C'est sans doute la plus grosse évolution chez GoPro depuis plusieurs années. La marque américaine dévoile ce mercredi sa nouvelle Hero9 Black. Un modèle premium que nous avons pu tester en avant-première durant plusieurs semaines et qui offre des innovations bienvenues tout en s'inscrivant dans la génération streaming.

Car à l'air du selfie, des chaînes YouTube, Twitch, IGTV et des posts sur les réseaux sociaux, GoPro a su repenser le concept de son petit boîtier pour le transformer en une véritable caméra à tout faire, avec un minimum d'encombrement.

La Hero9 Black est ainsi dotée d'un double écran, l'un principal à l'arrière et un autre au format carré situé juste à côté de l'objectif avant. Gros plus, les deux fonctionnent en même temps, ce qui permet à son utilisateur de voir en permanence ce qu'il filme et d'avoir un retour de lui-même lorsqu'il se met en scène.

Et à l'heure du boom des visioconférences et des chaînes en streaming, GoPro met en avant ce double écran, puisque cette Hero9 Black peut également servir de Webcam ultime en proposant de se filmer jusqu'en 5K à 30 images par seconde. Une première pour un engin de cette taille (7 cm x 5 cm x 3,5 cm). Le capteur a d'ailleurs été entièrement revu, puisqu'il passe à 20 Mpixels, contre 12 Mpixels pour la Hero8 Black sortie en 2019 et qui ne filmait qu'en 4K.

De la 5K à 30 images par seconde

Et à l'essai sur un écran iMac 5K, la différence s'avère impressionnante avec un niveau de détail qui pourra d'ailleurs être apprécié sur des téléviseurs 8K notamment. Reste que ce format s'avère gourmand en données. Il est donc possible de réduire manuellement la définition et de varier entre la Full HD (1080p) à 60 i/S, l'excellent 2,7 K à 120 i/s, la 4K à 60 i/s et même un mode ralenti à 240 i/s en Full HD. Ce dernier est d'ailleurs très sympathique pour revoir quelques actions.

Loin des studios et des chambres de youtubeurs, la Hero9 Black délivre surtout son potentiel lorsqu'elle est lâchée dans la nature pour accompagner nos exploits. C'est pourquoi GoPro a repensé également la stabilisation vidéo, avec un mode HyperSmooth 3.0, revu et corrigé. Là encore, il suffit de l'activer pour voir la différence. Que ce soit en marchant, en courant ou accroché à un guidon de vélo, les séquences filmées avec ce mode activé sont d'une fluidité exemplaire et il faut le tester pour le croire. A tel point que certaines vidéos tournées avec des drônes bougent presque plus. Une comparaison qui trouve ses limites tout de même lorsque vous dévaler un terrain très rocailleux en VTT. Reste que la stabilisation est plus convaincante et donne à voir de bien jolies images.

Il faut également retourner cette caméra d'action pour découvrir un écran tactile dorsal de 2,27 pouces plus lisible que sur les anciens modèles. Les boutons de commande se retrouvent isolés avec le mode ralenti (symbolisé par un petit escargot), le mode le mode HyperSmooth, le réglage de la définition et du nombre d'images par seconde à la volée ou encore le Zoom.

Ce dernier permet alors de choisir son cadrage, avec un Super View qui correspond à un Ultra Grand Angle, un mode grand angle mais aussi un mode 16:9e classique. Le tout assurant un bon cadrage pour diverses situations. Au rang des reproches, on pourra regretter que les commandes tactiles n'obéissent pas aussi rapidement qu'on le souhaite et il faudra un temps d'adaptation pour arriver à bien accéder aux sous-menus. Mais une mise à jour promet de régler ce point.

Reste que la GoPro Hero9 Black s'affiche comme une référence. D'autant que GoPro propose toujours l'étanchéité de son dernier bébé jusqu'à 10 mètres, de quoi plonger sous l'océan sans avoir à investir dans un second boîtier, sauf si vous souhaitez descendre plus profondément. A ce titre, la caméra propose toujours un mode photo qui sait tirer partie du capteur de 20 Mpixels. Il est également à noter qu'un mode Nuit est proposé pour filmer de manière plus convaincante dans des situations de basse luminosité sans avoir à ajouter obligatoirement un éclairage d'appoint. Enfin, GoPro a également revu la petite batterie pour y glisser un modèle amovible de 1.720 mAh (contre 1.220 pour la Hero8 Black) qui assure facilement jusqu'à 1h40 de prise de vue. Et à l'usage, il s'agit d'un excellent point, même si les plus passionnés pourront investir dans une seconde batterie d'appoint.

La GoPro Hero9 Black est proposée dès aujourd'hui à la vente au prix de vente public de 479,99 euros.