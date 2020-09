Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio... voici pourquoi les stars boycottent Instagram et Facebook

Elle est sans conteste l'une des reines des réseaux sociaux. Kim Kardashian sera pourtant absente d'Instagram aujourd'hui, mercredi 16 septembre. Elle ne sera pas la seule puisque Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence ou encore Sacha Baron Cohen lui emboitent le pas. Ils appellent ainsi Facebook, maison-mère d'Instagram, à s'engager davantage dans la lutte contre les contenus haineux et la désinformation.

Ces célébrités répondent à l'appel d'un collectif d'organisations qui a déjà visé Facebook auparavant. Il se compose notamment de l'association de défense contre l'antisémitisme Anti Defamation League (ADL) et de la NAACP, l'organisation de défense des droits des Noirs aux Etats-Unis.

– only to take steps after people are killed. Misinformation shared on social media has a serious impact on our elections and undermines our democracy. Please join me tomorrow when I will be “freezing” my Instagram and FB account to tell Facebook to #StopHateForProfit.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020