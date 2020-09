PS5 : comment suivre la keynote de ce soir à 22h

Après plusieurs mois de rumeurs, de teasing et d'infox, les gamers qui attendent la sortie de la PS5 devraient trouver enfin des réponses officielles à toutes leurs questions sur la PS5. Un showcase PlayStation se tiendra ce mercredi soir en streaming à 22h.

Alors que l'on sait déjà presque tout des Xbox Series S et X prévues pour le 10 novembre prochain, les consoles PS5 (deux versions prévues) cachaient dans leurs manches quelques surprises. A commencer par leur prix de vente et surtout la date de leur commercialisation. Pour Sony, il est donc temps de lever le voile sur ses plans autour d'un événement qui devrait durer environ 40 minutes, promet le groupe japonais.

L'événement sera visible directement sur notre site via la vidéo ci-dessus, mais aussi sur la chaîne officielle twitch de PlayStation disponible ICI.

Diffusion de l'événement PlayStation 5 en direct le mercredi 16 septembre à 22h00 (heure française) : https://t.co/RuZSspFLIb pic.twitter.com/cWWLTTiDo7 — PlayStation France (@PlayStationFR) September 12, 2020

Le site officiel de PlayStation France assure que plusieurs jeux, notamment exclusifs à ses studios, devraient être mis en avant. On attend notamment des nouvelles de Ratchet & Clank : Rift Apart, de Spider-Man : Miles Morales ou encore de Gran Turismo 7, notamment.

Respectivement positionnées à 299 euros et à 499 euros, les Xbox Series S et X seront lancées le 10 novembre prochain. De son côté Sony prévoit de lancer une PS5 All Digital (sans lecteur de Blu-ray 4K) et une PS5 tout court qui pourraient être positionnées entre 399 et 499 euros, selon les prix avancés par plusieurs sites spécialisés. Une sortie courant novembre serait elle aussi toujours d'actualité. Par ailleurs, la fabrication de la console semble plus compliquée que prévue. Ainsi, le site Bloomberg affirme que Sony n'envisagerait pas de vendre plus de 11 millions de consoles d'ici à mars prochain, alors qu'il ambitionnait d'en écouler 15 millions d'exemplaires.