Réalité virtuelle : Facebook dévoile son Oculus Quest 2

Un nouveau pas pour démocratiser la réalité virtuelle a été franchi par Facebook. Le réseau social, propriétaire d’Oculus, vient de lever le voile sur un nouveau casque pensé pour simplifier l’expérience VR.

L’Oculus Quest 2 reprend le flambeau de son aîné sorti en 2019 et qui inaugurait un système dépourvu de fils pour se concentrer sur la simplicité d’usage, avec un système tout-en-un, puisque l'ordinateur est contenu dans le casque. On retrouve donc ce même principe, avec la puissance en plus. Il sera disponible le 13 octobre prochain au prix de 349 euros.

Finally! We can say it. This is #Quest2. All the good rumors are true. It's our fastest and most immersive VR gaming system yet. The best part: it starts at $299. Pre-order now on https://t.co/mgAVcLrVfJ pic.twitter.com/2tdf07QSJ8

— Oculus (@oculus) September 16, 2020