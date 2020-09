Coronavirus : et maintenant l’Apple Watch vous aide à mieux vous laver les mains

Devenu un geste du quotidien encore plus présent depuis quelques mois, se laver les mains régulièrement reste conseillé... Encore faut-il bien le faire. Et pourquoi pas se lancer dans un petit jeu avec l'Apple Watch ?

Au-delà d'une appli gadget, les ingénieurs d'Apple ont pris très au sérieux cette idée, à tel point que la fonction «Hands Wash» a permis de construire un véritable modèle algorithmique autour de ce geste d'hygiène commun.

Alors qu'Apple met à disposition officiellement WatchOS 7 (le dernier système de sa montre connectée), nous avons pu interviewer en amont les porteurs de ce projet. «L'Apple Watch est l'appareil le plus personnel que nous ayons jamais conçu. Comme les utilisateurs portent l'Apple Watch sur eux, nous pensons qu'il nous incombe d'explorer d'autres moyens de les aider à améliorer leur santé et leur bien-être. Et nous nous attachons à ce que cela soit fait de manière respectueuse et utile», souligne Kevin Lynch, vice-président de la Technologie chez Apple.

Concrètement, Hands Wash (lavage de mains) s'active automatiquement dès que la montre détecte que vous commencez à vous frotter les mains sous l'eau du robinet. Le micro de la montre entend l'eau couler et les capteurs de mouvements savent reconnaître les gestes liés au savon que l'on étale sur notre peau.

Une IA à entraîner

Le concept paraît simple, mais il a fallu recourir au deep learning. Cette méthode d'apprentissage profond repose ici sur la compilation de plusieurs gestes humains qu'une intelligence artificielle va interpréter sous la forme de données. L'idée pour elle étant d'absorber ces données pour devenir capable de distinguer les mouvements liés au lavage des mains.

Une fois reconnu par la montre, un décompte de 20 secondes (qui suit les préconisations de l'OMS sur la question) va alors s'activer et inciter à poursuivre le lavage, tandis qu'une petite animation avec des bulles de savon s'affiche à la place du cadran. A la fin, un petit pouce levé va alors récompenser votre geste.

«La fusion de capteurs, utilisée dans la fonctionnalité de détection automatique du lavage des mains, est une technique que nous utilisons depuis le début sur l'Apple Watch, et elle offre une vue riche sur différentes activités. Nous recherchons constamment des moyens de combiner les vues de nos multiples capteurs ou d'ajouter de nouveaux capteurs qui fourniraient des perspectives que nous n'avons pas encore», conclut Kevin Lynch.