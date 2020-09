Le Donjon de Naheulbeuk : la série culte revient dans un jeu bien barré

Après les romans, les BD et les jeux de plateau, la série du Donjon de Naheulbeuk débarque en jeu vidéo dans un épisode estampillé L'Amulette du Désordre. Chaud devant, ces héros-là ne font pas dans la dentelle et on a adoré.

Un phénomène qui ne date pas d’hier. Pour les profanes, le Donjon de Naheulbeuk, c’est tout d’abord une série audio qui a vu le jour en 2001 avant de se prolonger en romans. L’ancêtre des actuels et très tendances podcasts en somme, sauf qu’on parlait alors de fichiers MP3 à télécharger.

Le créateur de cette histoire d’heroic fantasy un brin barrée, le Français John Lang, emmenait ses auditeurs (puis) lecteurs dans les dédales enténébrés de donjons forcément mal famés. Le ranger, la magicienne, le voleur, le barbare, le voleur, l’elfe et l’ogre composaient alors une dream-team idéale inspirée par les jeux de rôle en général et Donjons et Dragons en particulier. Le côté irrévérencieux en plus.

Car le Donjon de Naheulbeuk, c’est un peu la foire aux jeux de mots façon «joke à papa» et à la vanne vaseuse. Une espèce de marque de fabrique que l’on retrouve dans le jeu vidéo Le Donjon de Naheulbeuk : l’Amulette du désordre (pour PC et Mac).

Ami rôliste ne passe surtout pas ton chemin. Naheulbeuk fleure bon les donjons d’antan, ces parties, où réunis autour d’une table, le maître caché par son paravent de carton, on lançait ses dés multifaces colorés pour tenter de défaire trolls et gobelins. On y parle de «gros bill», de «réussite critique» ou de «potion de soins».

Si vous avez flirté à un moment de votre vie avec Gary Gygax, la fameuse «boite rouge», TSR et consort, vous devriez ici vite retrouver vos marques. Là où la série des Diablo joue la carte du hack’n slash, traduisez de l’action pure saupoudrée d’une perpétuelle quête de trésors (le fameux « loot », butin), le Donjon de Naheulbeuk propose une véritable aventure ponctuée de nombreux combats sur le mode tactical RPG. Comprenez qu’on ne fonce ici pas dans le tas, mais qu’il s’agit avant de tout de réfléchir lors d’affrontements au tour par tour où la stratégie est essentielle.

Simple d’accès, le titre demande toutefois de gérer un certain nombre de paramètres lors de ces batailles. On gère ainsi jusqu’à huit personnages successivement. Chacun d’entre eux dispose de capacités de déplacements, de combat, d’objets ou de sortilège spécifiques… Au joueur de mettre en place la meilleure tactique pour mettre en déroute l’adversaire.

Esprit Naheulbeuk oblige, même les erreurs peuvent ici être récompensées. Les «échecs critiques» (les fameux «fumbles» des rôlistes) chargent ici une espèce de jauge de poisse qui permet d’accéder à différents coups de pouce du destin. Impossible de ne pas se prendre au jeu pour tous ceux qui ont, tout comme moi, traîné leurs guêtres dans une aventure de D&D.

Un humour omniprésent (forcément)

S’ajoute à ce gameplay très accessible, l’humour si particulier de la série. On aime ou pas ces blagues potaches, mais il est difficile de ne pas rire ou sourire en écoutant les échanges plutôt savoureux et colorés entre personnages. Rangez les mioches, les dialogues sous souvent fleuris. Et pour leur donner encore plus de saveur, les Lyonnais d’Artefact Studio ont fait appel à des voix connues et reconnues : Franck Pitiot et Jacques Chambon (Perceval et Merlin dans la série Kaamelott) ou encore les vidéastes Benzaie et Bob Lennon.

Bonne pioche ! On savoure sans modération ces neuf chapitres de combats tactiques, tout en suivant les pérégrinations de ces personnages loufoques et attachants. On aurait aimé un peu de «loot», plus de zones à explorer, une meilleure ergonomie dans l’inventaire… mais nul n’est pas parfait et la formule, bien que simple est presque magique et procure un vrai plaisir durant plusieurs dizaines d’heures. La preuve que presque 20 ans après, Naheulbeuk n’a rien perdu de son charme.

Le Donjon de Naheulbeuk : L'Amulette du Désordre, Dear Villagers, sur PC et Mac.