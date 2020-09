Marvel's Avengers : les super-héros ratent (de peu) leur mission

Alors que Disney prépare activement la 2e vague de films liés aux Avengers et au MCU, c'est sur consoles et PC que l'on retrouve les super-héros Marvel pour accompagner cette fin d'année.

Intitulé sobrement Marvel's Avengers, le dernier né des studios Crystal Dynamics (Tomb Raider, Deus Ex...) s'inscrit dans une ambition louable, celle de proposer un jeu «fan service» afin d'assouvir nos rêves de super-pouvoirs. Reste que la mission de nos héros s'aventure sur des chemins périlleux.

Une réalisation explosive...

Dès les premières secondes du jeu, on rentre dans une ambiance digne des blockbusters de la franchise. Iron Man, Thor, Hulk, la Veuve Noire et Captain America se retrouvent au cœur d'une attaque d'ampleur dans la ville de San Francisco. Un attentat sans précédent qui fait plusieurs milliers de victimes et occasionne de lourds dégats pour la ville.

Nos super-héros se retrouvent à payer de grosses pertes et assistent impuissants au désastre. La faute notamment à une explosion gigantesque autour d'une source d'énergie qui provoque des mutations chez les humains héritant au passage de super-pouvoirs dont ils se seraient passés.

Mis au ban de la société, les super-héros deviennent persona non grata dans notre monde et les Avengers sont dissouts. Si le prologue permet de prendre en main chaque super-héros afin de faire plus ample connaissance, les choses commencent vraiment lorsqu'on retrouve, cinq ans après, Bruce «Hulk» Banner et une mystérieuse jeune fille, Kamala Khan, qui enquêtent sur une base secondaire de l'AIM. Une société qui a su piétiner sur les cendres de Stark Industries pour proposer les services de robots «bienveillants» à l'humanité...

Mais que deviendra le monde sans ses super-héros ? C'est justement à cette question que le joueur devra répondre pour redorer le blason des Avengers. A celles et ceux qui ont toujours apprécié l'univers Marvel sans forcément connaître tous les comics ni les films, Crystal Dynamics propose un admoniteur fort sympathique en la personne de Kamala Khan, alias Miss Marvel. Une jeune fille fan de super-héros et qui se retrouve du jour au lendemain doté du pouvoir d'étirer et déformer son corps à volonté. C'est elle qui permettra de découvrir tous les petits secrets des héros et de mieux cerner l'univers des Avengers. Sous son caractère empathique et optimiste, elle apporte une réelle bouffée d'air frais à une histoire qui s'annonçait pourtant très sombre. Un personnage attachant qui vient d'ailleurs sauver le jeu. Car Kamala témoigne ici de l'amour des développeurs de Crystal Dynamics pour les comics.

... Ternie par des combats fouillis

Reste que ce Marvel's Avengers n'est pas exempt de défauts qui viennent malheuresement ternir cette expérience. Comme nous le suggérions déjà dans la preview que nous avions pu faire cet été autour de ce jeu, la dernière production de Square Enix reste un jeu fouilli dans ses combats. Un comble pour un beat them up AAA. Si l'action est omniprésente et qu'un système pour faire évoluer les pouvoirs des différents héros reste bien pensé pour relancer l'intérêt, lorsqu'on rentre dans le vif du sujet on reste vite interloqué. Et l'on sent rapidement que les missions seront finalement assez répétitives, tandis que les placements caméra en vu à la troisième personne n'assure pas toujours une bonne lecture des joutes.

Pourtant, les efforts pour offrir une expérience variée sont bien là. Chaque super-héros possède son propre gameplay, mettant en avant ses pouvoirs. Du Hulk patibulaire à la svelte Veuve Noire, en passant par le high-tech Iron Man, Thor le fonceur et une Miss Marvel tout en souplesse, l'expérience s'avère prenante. D'autant que d'autres super-héros (à l'instar de Spider-Man sur PS4) viendront prêter main forte. On regrette également une ergonomie des menus trop encombrée pour offrir une lisibilité intuitive qui donnerait envie de se plonger plus en avant sur l'aspect jeu de rôle du titre.

Plus surprenant est le mode multijoueur. Car ce Marvel's Avengers invite à jouer en ligne avec ses amis. Une idée sympathique à l'heure du boom des jeux en ligne et les premières parties s'avèrent divertissantes. Mais là encore, on fait vite le tour du concept et il faudra sans doute ajouter un contenu plus conséquent pour que les joueurs restent sur les serveurs.

Que les choses soient claires, Marvel's Avengers n'est absolument pas un mauvais jeu et certaines séquences auront de quoi bluffer leur public. Mais il a sûrement manquer de temps à Crystal Dynamics (et aux autres studios venus leur prêter mains fortes) pour peaufiner son titre, voire atteindre un niveau d'excellence auquel ses développeurs nous avaient habitué avec leurs dernières productions. Si les fans y trouveront leur plaisir, espérons que les prochaines mises à jour de contenu enrichissent l'expérience et permettent à Marvel's Avengers de séduire un public plus large.

Marvel's Avengers, Square enix, sur PS4, Xbox One et PC.