Amnesty International estime que Twitter n'en fait toujours pas assez pour protéger les femmes en ligne

Le premier rapport d'Amnesty International concernant les violences faites aux femmes sur Twitter date de 2017. Trois ans après, l'ONG juge que le réseau social «n'en fait toujours pas assez». Dans un nouveau document publié mardi 22 septembre, elle demande à Twitter d'appliquer dix recommandations formulées au fil des années et annonce son intention de suivre leur évolution.

«La violence basée sur le genre est une violence qui est dirigée envers une femme parce qu'elle est une femme, ou qui touche les femmes de façon disproportionnée», rappelle Amnesty International, reprenant ici la définition élaborée par le Comité pour l'élimination des discriminations envers les femmes des Nations-Unies.

New Amnesty analysis shows that despite some progress, Twitter is not doing enough to protect women users, leading many women to silence or censor themselves on the platform. Twitter can and must do more to protect women from abuse.





Full report: https://t.co/7H6DBWSZGv pic.twitter.com/dLdxKXwgxm

— Amnesty International (@amnesty) September 22, 2020