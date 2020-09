Les nouveaux emojis de 2021 déjà dévoilés

Une femme à barbe, un petit cœur malade ou encore un smiley caché dans les nuages... Les émoticônes se diversifient encore pour alimenter nos messageries. Le Consortium unicode, qui gère chaque année l'ajout officiel des emojis, vient de publier les premiers éléments qui rejoindront nos smartphones en 2021.

On découvre ainsi plusieurs nouveaux visages et symboles. Surtout, le Consortium s'applique à promouvoir toujours plus de diversité, notamment pour représenter les différentes couleurs de peau.

Pour représenter les couples hétérosexuels et homosexuels avec plus de justesse, plus de 200 nouvelles combinaisons de couleurs de peau sont proposées.

Emoji 13.0



117 New Emojis



Approved Jan 2020



On Phones: By end of 2020

Emoji 13.1



217 New Emojis



Approved: Sep 2020



On Phones: By end of 2021

— Emojipedia (@Emojipedia) September 19, 2020

Et si la mixité est de mise pour la prochaine année, le Consortium Unicode précise toutefois qu'il n'y aura que sept réelles nouvelles émojis. «Avec Unicode 14 retardé en raison du COVID-19, il s'agit d'une version mineure des emoji. C'est aussi un changement par rapport aux dernières années où des annonces ont été faites entre janvier et mars, et atterrissant sur les plates-formes en septembre/octobre», précise-t-il sur Twitter. L'association est en effet constituée de bénévoles et la pandémie n'aurait visiblement pas aider à valider de nouvelles émoticones en 2020.

— The Unicode Consortium (@unicode) September 18, 2020

Ces futures emojis devraient être déployés sur les smartphones d'ici à la fin de l'année 2021.