Bientôt des alertes à la population par SMS en cas de catastrophe

En cas de séisme, d'attentat, d'émanation de gaz et produits dangereux et dans certains cas d'urgence absolue, un nouveau système d'alerte à la population pourra intervenir. Il va être déployé en France entre juillet 2021 et juin 2022. Une première pour le pays qui ambitionne de permettre «l'envoi massif et rapide de messages prioritaires par rapport aux communications traditionnelles».

Un an après l'incendie hors normes de Lubrizol, à Rouen, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce jeudi la mise en place d'un tel dispositif qui permettra d'envoyER des SMS d'alerte sur tous les mobiles dans une zone définie. L'idée étant d'informer et, le cas échéant, inviter à se réfugier ou évacuer un lieu au plus vite.

«Il s'agit évidemment une révolution dans l'alerte à la population», a déclaré Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse à Rouen, en précisant que «50 millions d'euros ont été budgétisés» pour ce nouveau service. Ce dernier, encore inédit sur notre territoire, s'appuiera sur deux technologies qui ont fait leur preuve : la diffusion cellulaire et l'envoi de SMS géolocalisés, précise le gouvernement. Concrètement, en cas de danger, il sera ainsi «possible d'informer la population en temps réel pour indiquer la posture à tenir». Cette technologie s'inSpire ainsi de ce qui a déjà été installé depuis près de 10 ans aux Etats-Unis comme au Japon, tandis que l'UE incite à un déploiement global dans tous les Etats membres à l'horizon 2022.

Un système déployé en deux temps

Selon le calendrier annoncé par le ministre de l'Intérieur, le déploiement de ce service d'alerte se fera en deux temps. Dès juillet 2021, le système devrait être fonctionnel dans «les zones prioritaires à forte population ou représentant un risque particulier», avant d'être généralisé à toute la France durant le 1er semestre 2022. La diffusion cellulaire complètera le système d'alerte actuel de plus de 2.000 sirènes raccordées à un logiciel de déclenchement mais que nombre d'élus jugent dépassé et peu efficace.

