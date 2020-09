WWE 2K Battlegrounds : du catch pour les kids

Vos enfants vous bassinent avec John Cena et compagnie ? Plutôt qu’ils retournent l’appartement proposez-leur de retrouver leurs superstars du catch dans un jeu de combat fun et spectaculaires taillé sur mesure.

Ce n’est pas un mystère, depuis quelques années déjà, le catch et ses superstars sont devenus un phénomène de cours de récré avant tout. Pas étonnant donc que l’éditeur 2K abandonne cette année la simulation pure et dure pour proposer un jeu d’action opposant les grands noms de la WWE. Son titre WWE 2K Battlegrounds (PS4, Xbox One, PC et Switch) : tout un programme !

A peine a-t-on lancé le jeu qu’on nous rappelle qu’il ne faut pas réaliser ces acrobaties à la maison ou à l’école. Ça rappellerait presque Jackass. En moins trash. La cible du jeu est tout en cas claire : les kids ! Et pour cause, les juniors amateurs de la WWE retrouvent ici pas moins de 70 mastodontes du ring : outre les incontournables John Cena ou Ronda Rousey (oui les catcheuses sont elles aussi présentes), on peut incarner Nikki Bella, Samoa Joe, l’ancêtre Hulk Hogan, The Rock, Shawn Michaels, Shinsuke Nakamura (rien à voir avec Aya)… Tous ont ici un look «super deformed» afin de leur donner un côté mignon et kids friendly. Qui aurait pu penser dire un jour «Oh ! il est trop mimi l’Undertaker !».

L’éditeur annonce même d’ores et déjà l’arrivée d’autres superstars pour les mois à venir. Car évidemment, le titre joue pas mal sur la «collectionnite», le côté attrapez-les tous» qui fascine nos chères têtes blondes (mais pas que). On se doute qu’acquérir ces catcheurs/ catcheuses ne sera pas gratuit. Il est même déjà possible de dépenser de l’argent pour avoir accès plus rapidement à ceux déjà présent dans le jeu de base. Une spécialité 2K qui invite le joueur à acheter des «crédits» jusqu’à 49,99 euros le pack…

Alors certes, le jeu de base est vendu à un prix raisonnable (40 euros environ) mais primo, éviter les débordements budgétaires semble raisonnable et deuzio, WWE Battlegrounds ne pouvait légitimement pas être commercialisé plus cher. Sympathique, fun et simple d’accès, le jeu est aussi très limité. On dirige ici son athlète-paillettes en pressant les touches à répétition et en enchaînant combos et coups spéciaux. Car oui, à l’instar des super-héros, les combattants peuvent dégainer des super coups spectaculaires. Geler son adversaire, l’électrocuter, le propulser dans les airs, l’enflammer… On est bien à des années lumières des galaxies du réalisme et de la simulation.

Parce qu’il se destine aux enfants en priorité, le titre propose des commandes très simples pour ne pas dire carrément simplistes. On enchaîne les combats sur différents modes (1 contre 1, 2 contre 2, Royal Rumble – quatre catcheurs en même temps sur le ring maximum – en cage, etc. ) dans huit environnements différents seulement. La campagne dévoile son histoire par le biais de petites planches de BD pas toujours passionnantes mais qui ont le mérite d’être en français. Avouons-le, on fait ici toujours peu ou prou la même chose après plusieurs dizaines de combats. Varier le catcheur ne change qu’à la marge la façon de jouer, même quand on en crée un de A à Z.

WWE Battlegrounds fait partie de ces petits jeux sympathiques qui ne cassent pas trois pattes à un catcheur. Outre un gameplay limité, le jeu s’illustre par des soucis techniques (ralentissements, collisions fantôme). Pourtant, il s’avère bien plus accessible que les précédents titres qui jouaient la carte de la simulation. Les jeunes amateurs de catch peuvent retrouver leur idole sans risquer la crise de nerf en se lançant dans des combats où le plaisir est aussi immédiat que les commandes sont simples. Un jeu de catch qui vise la bonne cible en d’autres termes sans forcément aller au-delà.

WWE 2K Battlegrounds, 2K, sur PS4, Xbox One, PC et Switch.