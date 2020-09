Xbox : un contrôle parental simplifié pour mieux gérer le temps de jeu des enfants

A l'instar des applications mobiles permettant de surveiller et de mieux gérer le temps d'écran passé sur les smartphones par les enfants, Microsoft lance une nouvelle appli à destination des parents de jeunes joueurs sur ses consoles.

Avec Xbox Family Settings, les parents peuvent ainsi intervenir à tout moment et à distance sur les Xbox One, One X, One S et bientôt les Xbox Series S et X (attendues pour le 10 novembre prochain).

Concrètement, il suffit de télécharger cette application gratuite sur iOS et Android, puis de suivre les instructions pour relier la console à son compte Xbox. A l'instar d'un administrateur, les parents vous pouvoir récolter diverses données sur les profils de joueurs créés sur la machine.

Des limites quotidiennes à fixer

Une fois la petite famille de joueurs constituée, plusieurs options vont s'offrir aux parents-administrateurs. La première, et sans doute la plus recherchée, permettra de limiter le temps d'écran. Il est ainsi possible de choisir sur quelle durée l'enfant peut jouer quotidiennement : 30 minutes, 1h ou plus par jour et par semaine, par exemple.

Une fois atteint cette limite, les enfants se voient notifier la suspension du jeu. Ils peuvent, le cas échéant réclamer à prolonger ce temps. Une nouvelle notification est alors envoyée au parent, qui peut décider de débloquer exceptionnellement la limite de temps ou bien refuser.

Mais ce contrôle parental va aussi plus loin, puisqu'il sera possible de paramétrer des filtres. Pour être en adéquation avec le système de classification européen des jeux selon les âges (PEGI), le parent pourra bloquer les jeux PEGI 12, 16 ou 18 à un enfant de moins de 10 ans. Ce dernier ne pourra alors accéder qu'aux jeux prévus pour son âge.

Plus loin, il est possible de «gérer les relations en ligne de vos enfants». Une fonction permet d'accepter ou de refuser des demandes d'amis des enfants. Un vrai plus à l'heure du boom des jeux multijoueurs en ligne, comme Fortnite.

Enfin, un rapport d'activité détaillé est accessible, avec des bilans quotidiens et hebdomadaires pour comprendre comment et sur quels jeux les enfants passent leur temps sur Xbox.