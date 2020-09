Amazon lance Luna, son service de cloud gaming

Presqu'un an après Google et son service Stadia, un autre poids lourd américain se lance dans le cloud gaming. Amazon vient de présenter Luna et affirme surtout sa position dans le secteur très lucratif des jeux vidéo qui attise irrémédiablement l'appétit des GAFAM.

On sait d'ailleurs que Microsoft (le M de GAFAM qu'on aurait tendance à oublier trop vite) est déjà présent sur ce segment du jeu vidéo avec son Xbox Game Pass Mobile, tandis qu'il n'a pas caché son ambition de développer ce créneau sur ses futures Xbox Series X/S et leur écosystème compatible avec les smartphones. De son côté, le géant de l'e-commerce Amazon affirme sa volonté de diversifier ses activités et ses services. Une logique toute trouvée pour le propriétaire de Prime Vidéo, Amazon Music Unlimited et ses plate-formes de livres électroniques et audio.

Amazon Luna, donc, vient enrichir son offre. Un service pour jouer en streaming qui sera d'abord réservé au seul territoire américain. Le géant s'appuie notamment sur son infrastructure de cloud pour porter cette technologie. Il faut d'ailleurs souligner que le groupe de Jeff Bezos est le plus grand fournisseur mondial de service lié au cloud, au côté de... Microsoft.

Concrètement, Luna devra permettre d'accéder à un large catalogue de titres en ligne pour y jouer par l'intermédiaire de différents écrans. Amazon avance ainsi que son service sera accessible sur Mac et PC, mais aussi sur iOS et bientôt sur Android (en passant par un site internet dédié), mais aussi sur les appareils «maison» d'Amazon comme les Fire TV.

Un abonnement à partir de 5,99 dollars par mois

Contre un abonnement fixé à 5,99 dollars par mois, Amazon ouvrira l'accès à un catalogue de divers jeux sous la chaîne Luna+. Il sera alors possible de s'offrir une expérience en 4K à 60 images par seconde, selon la qualité de votre réseau. Et les premiers titres sont d'ores et déjà connus : Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon Remake, Trails of Cold Steel III, Sonic Mania, Metro Exodus, A Plague Tale : Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and The Impossible Lair, Furi, Iconoclasts, GRID, Abzû, ainsi que Brothers : A Tale of Two Sons.

Ubisoft s'affiche également comme un des éditeurs partenaires, puisqu'avec Luna+, les abonnés pourront accéder à un catalogue de jeux en 4K, dont les futurs Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising. De plus, à la manière de Google Stadia, Amazon proposera une manette dédiée et promise comme étant 100 % compatible avec Luna. Enfin, Twitch (qui appartient à Amazon) sera également mis à contribution pour suivre en direct des parties de streamers, voire y prendre part.