iOS 14 : comment économiser la batterie de votre iPhone

Pointé du doigt sur les réseaux sociaux, le fait qu'iOS 14 contribue à décharger plus rapidement la batterie des iPhone n'est pourtant pas une fatalité. Quelques explications et bons gestes sont donc à intégrer, comme après toute mise à jour majeure de l'OS d'un smartphone.

Car c'est chaque année la principale doléance que l'on relève chez les mobinautes qui s'étonnent de voir leur mobile devenir soudain très énergivore.

Un «chamboulement» interne

La première information à retenir est tout d'abord que le changement d'OS se vit comme un chamboulement dans les entrailles de votre petit smartphone. A commencer par un recalibrage de la batterie qui doit s'adapter aux nouvelles fonctionnalités incluses avec iOS 14. On parle alors d'une optimisation de la batterie qui peut prendre plusieurs heures si vous avez un iPhone récent voire même plusieurs jours pour les plus anciens.

En outre, les applications déjà installées ne sont pas forcément optimisées pour fonctionner tout de suite de pair avec le nouvel OS. Enfin, plusieurs fonctionnalités peuvent fonctionner en arrière-plan. Ne paniquez donc pas à l'idée de voir votre batterie se décharger presque à vue d'œil, des correctifs sont toujours prévus pour optimiser cela dans les jours qui suivent le lancement d'un nouvel OS.

Quels iPhone sont compatibles ?

Deuxième chose à retenir, vérifiez bien la compatibilité de votre mobile avec iOS 14. Voici donc la liste finale de tous les appareils destinés à fonctionner avec :

- iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS et iPhone XS‌ Max

- iPhone XR et ‌iPhone‌ X

- iPhone‌ 8 et‌ 8 Plus, ‌ 7 et 7 Plus, 6s et 6s Plus

- ‌iPhone SE‌ 2016 et iPhone SE 2020

Vérifiez l'optimisation de votre batterie

Sous iOS 14, comme sous iOS 13 d'ailleurs, vous pouvez aussi suivre de près les performances de votre batterie. Il suffit d'ouvrir «Réglages», puis de sélectionner «batterie» (une petite icône verte). Vous pouvez alors voir un graphique révélant le niveau de charge et l'utilisation de la batterie en temps réel, mais aussi sur les 10 derniers jours.

Surtout, vous pouvez voir les applications les plus utilisées au quotidien et constater celles qui sont les plus énergivores. Un bon moyen de changer certaines habitudes et notamment de désactiver les applis qui fonctionnent en arrière-plan. Un bon moyen de sauver quelques précieuses Watts en attendant des mises à jours et des correctifs plus bienveillants pour votre batterie.