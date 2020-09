On a testé PES 2021, mise à jour honnête d'un jeu de qualité

Sorti sur consoles et PC mi-septembre, le nouvel épisode de la sage PES fait cette année le pari de la mise à jour. En bref, une version 2020 actualisée. Un choix honnête, qui se repose sur les bases solides d'un jeu déjà très réussi.

Les équipes de Konami travaillent actuellement aux futures versions de Pro Evolution Soccer sur les consoles nouvelles générations (PS5 et Xbox Series X/S) en approche. Alors l'éditeur japonais a décidé de franchir le pas du «jeu-mis à jour».

Avec ce nouvel opus, «eFootball PES 2021», les gamers doivent donc se contenter d'un jeu qu'ils connaissent déjà, mais avec les joueurs, les transferts et les équipes actuels. En contrepartie, Konami propose le jeu à «seulement» 30 euros. Et il fonctionne seul, sans nécessité d'avoir déjà PES 2020.

Concernant les licences, éternel point faible, on peut retrouver la Ligue 1 et Ligue 2, la Serie A (hors Milan AC et Inter) et de nombreux championnats mineurs (Pays-Bas, Russie, Turquie, etc.). Certaines grandes écuries sont aussi présentes, comme le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Enfin, Covid oblige, le mode Euro 2020 a été prolongé cette année.

Aspect positif de reprendre la base PES2020 : le jeu et son gameplay sont très réussis. De plus, les bugs ont déjà été corrigés. Ainsi, les gardiens ne souffrent guère plus de comportements étranges, et le mode online est déjà affûté.

En revanche, si un coup de neuf coloré a été appliqué aux choix des musiques et à l'habillage du jeu, les menus restent encore complexes et peu précis. A noter qu'après la clôture du marché des transferts, un gros patch est prévu par Konami pour le 22 octobre.