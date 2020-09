Tik Tok : l’application obtient du répit aux Etats-Unis

Un juge américain a décidé dimanche de maintenir TikTok sur les plateformes de téléchargement d'applications mobiles aux Etats-Unis, suspendant l'ordre donné par l'administration Trump qui voit dans le réseau social appartenant au groupe chinois ByteDance une menace pour la sécurité nationale.

Les raisons de sa décision sont sous scellés afin de protéger des informations potentiellement confidentielles, mais doivent être publiées lundi une fois que les deux parties se seront mises d'accord.

Cette audience faisait suite à un recours en urgence sollicité par TikTok auprès du tribunal fédéral de Washington. La plate-forme soutenait que son interdiction sur le territoire américain, décidée par le président, n'est pas conforme à la Constitution du pays.

#WeAreTikTok and we are here to stay! pic.twitter.com/AaA8OhpvGx

— TikTok (@tiktok_us) September 19, 2020