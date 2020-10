Comment supprimer définitivement un compte Facebook

Quitter Facebook n'est pas une décision facile à prendre. Certains le font par choix pour décrocher du monde connecté, d'autres doivent se résoudre à fermer le compte d'un défunt par exemple. Voici donc notre tutoriel pour clore définitivement un compte.

Avant tout propos, il convient de préciser ce qu'implique la fermeture définitive d'un compte Facebook. Car supprimer son profil ne se fait pas à la légère. Il faut donc avoir conscience que les actions décrites ci-dessous seront irréversibles. Les données seront perdues. En outre, il vous sera impossible de poursuivre vos conversations sur Messenger avec ce même profil.

De plus toutes les applications et tous les services (Spotify, Strava, Pinterest...) auxquels vous avez adhérés par le biais de ce compte ne seront plus accessibles via celui-ci. Si vous avez des doutes et voulez faire un essai pour vous mettre en pause de Facebook, nous vous conseillons d'opter d'abord pour la désactivation temporaire de votre compte. Celle-ci permet de rendre inaccessible votre compte mais vous pourrez tout rétablir par la suite. Dans le cas contraire, voici comment procéder.

Recupérez et sauvegardez vos photos et vidéos

Avant de passer à l'étape ultime, n'oubliez pas que vos photos et vidéos disparaîtront des serveurs et ne pourront plus être récupérées par la suite. Nous vous invitons donc à vous rendre dans votre bibliothèque photos Facebook et à sauvegarder manuellement les photos et souvenirs qui vous tiennent à cœur. Il est également possible de transférer vos photos et vidéos. Allez donc dans la section paramètres de l'appli, puis dans «Vos informations Facebook», sélectionnez «Transférez une copie de vos photos ou vidéo», pour les envoyer vers un autre service.

Rendez-vous dans «paramètres»

Directement depuis l'application mobile, rendez-vous dans le menu symbolisé par les trois petites barres (à côté de la cloche de notifications) en bas à droite. Faites ensuite défiler le menu jusqu'à repérer la section «Paramètres».

Toujours dans la section «Vos informations Facebook», sélectionnez «Propriétés et contrôle du compte». Le menu «Désactivation et suppression» apparaît. Il suffit alors de choisir entre Désactiver le compte (ceci est temporaire) ou Supprimer le compte, ici l'action est définitive. Suivez alors les instructions à l'écran.

Une sauvegarde durant 30 jours

Si supprimer son compte est irréversible, Facebook précise néanmoins que les données qui y sont liées seront stockées dans ses serveurs durant 30 jours. Si vous revenez donc sur votre décision durant ce délai, vous devriez retrouver votre compte et son contenu tels que vous les avez laissés. Au-delà, plus aucune trace ne subsistera, assure Facebook.

le cas d'un proche décédé

Moment difficile à traverser, le décès d'une personne s'accompagne de plusieurs procédures et désormais parmi elles la fermeture de son compte Facebook. Sachez que trois cas de figure peuvent se présenter.

Dans une première hypothèse, les proches possèdent le smartphone du défunt avec l'application déjà ouverte sur son compte. Ici, vous pouvez suivre les étapes que nous avons développées plus haut, à condition de connaître son mot de passe s'il vous l'avait communiqué.

Dans le cas où vous ne pourriez pas avoir accès à ce profil personnel ou bien en l'absence de mot de passe connu, Facebook met à disposition cette page dédiée. Vous aurez alors à remplir un questionnaire. Il sera possible de demander la suppression du compte, mais également de transformer la page de son profil en «page de commémoration». Cette dernière restera alors active et l'année du décès sera mentionnée. Certains amis pourront alors y laisser des mots.

Dans un troisième cas, un utilisateur Facebook peut désigner de son vivant un légataire disposant des droits pour faire fermer son compte en cas de décès. Il convient de se rendre dans la section «Paramètres», puis dans «Informations personnelles» et enfin dans «Gestion du compte». L'utilisateur peut alors choisir un «Contact légataire». Ce dernier aura alors les droits (seulement après votre décès) de gérer votre profil (hommages, mise à jour des photos de profil et couverture...). Vous pouvez choisir cette personne parmi votre liste d'amis. Attention, un seul pourra être sélectionné. Un message lui sera alors envoyé et celui-ci devra accepter ce rôle pour que Facebook y donne suite.