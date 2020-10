Jeu vidéo : on a testé le nouveau clavier très haut de gamme de Corsair

En terme de matériel, Corsair place régulièrement la barre très haut. Son dernier clavier, destiné aux joueurs (très) exigeants, se distingue à nouveau.

Dès l'ouverture de l'emballage, on comprend que le produit joue dans la cour des grands. Le moindre détail du K100 RGB semble ainsi avoir fait l'objet d'une phase de réflexion nourrie.

Au niveau du choix des matériaux, tout d'abord, le produit flatte agréablement la rétine. Le chassis, conçu en aluminium brossé noir, est par exemple du plus bel effet.

De nombreux éléments premium

Le K100 RGB pèse aussi son poids, et il n'est donc pas destiné à être déplacé à la moindre occasion pour une LAN improvisée. C'est du solide, et sa place est sur un bureau confortable, dédié à l'art du FPS ou du RTS. Le large repose poignet en cuir souple, qui est livré avec et s'attache grâce à un aimant, ne dément pas cette impression de finition premium.

Par rapport au K95 RGB, sorti en 2017, qu'il remplace, ce nouveau modèle conserve en outre certaines qualités appréciées des fans. Chaque touche est bien sûr démontable (idéal pour le nettoyage) et on retrouve les 6 touches macro, situées sur la gauche, les touches de contrôle des médias sur le haut ou encore la molette de contrôle du volume en alu ouvragé, toujours aussi agréable au toucher.

Un étonnant contrôle de l'éclairage

L'ajout d'un bouton tournant de contrôle iCUE, qui permet de contrôler très facilement le rétro éclairage du K100 RGB, est une vraie bonne idée, qui permet d'éviter de passer par le logiciel Corsais, pourtant très bien conçu. Au niveau de l'éclairage, c'est évidemment Noël avant l'heure. Le rétroéclairage RGB par touche fait toujours son petit effet, et l'éclairage LightEdge 44 zones, dédié aux côtés et au dessus du clavier, est toujours une réussite. La discrétion attendra, mais il est très facile d'opter pour un éclairage discret si on le souhaite.

Au niveau du format, ce nouveau modèle est à peu près de la même taille que son prédécesseur. Il est en revanche toujours plus imposant que ceux de la gamme inférieure. On peut par exemple le voir ici à côté d'un K70 (en haut sur la photo).

Reste la question, douloureuse, du tarif. En définitive, les qualités du Corsair K100 RGB risquent de faire baver d'envie n'importe quel joueur un peu compétitif. Livré avec le nouveau système d’hyper-traitement Axon, ce clavier analyse ainsi la frappe sur les touches à une vitesse supersonique, qui peut être quatre fois supérieure à celle d'autres clavier gaming. Le gain de quelques millisecondes en pleine partie est tentant, mais un tarif de 249 euros pour un clavier est-il bien raisonnable ?

Pour nous, la problématique est plus vaste. Ce genre de Flagship - Corsair le présente d'ailleurs de cette manière - est à ranger dans la même catégorie qu'une carte graphique surpuissante telle la Geforce RTX 3090 de Nvidia, vendue 1.499 euros.

Ce prix la rend inaccessible ou, au mieux, déraisonnable, mais un tel modèle illustre aussi un savoir-faire et confirme que la marque est un incontournable du secteur. Pour Corsair, l'enjeu est aussi celui-là, et le K100 RGB en est une belle illustration.

Clavier K100 RGB, Corsair, 249 euros