Star Wars Squadrons : la Force est avec les pilotes de l’espace

Délaissés cette année par les salles de cinéma, les fans de Star Wars se cherchent de nouveaux contenus entre comics et jeux vidéo. C'est donc pour contenter leur appétit qu'Electronic Arts met cette semaine sur orbite Star Wars Squadrons, pour vivre la guerre des étoiles à travers les yeux d'un(e) pilote.

S'il ne s'agit pas du premier jeu du genre pour la franchise. L'éditeur américain, qui nous avait gratifié de l'excellent Jedi : Fallen Order l'an passé, a choisi de revenir aux escarmouches dérivées de Battlefront I et II.

On se souvient en effet des séquences spéciales qui étaient déjà proposées à bord de chasseurs TIE ou de X-Wing dans ces jeux de tirs à la première personne.

Star Wars : Squadrons reprend le flambeau en dédiant une campagne solo inédite, mais aussi et surtout un mode multijoueur en ligne qui promet offrir d'excellentes sensations pour se projeter dans cette galaxie lointaine, très lointaine... confortablement installé dans son canapé.

Un jeu typé arcade

Notre aventure spatiale commence d'abord par la personnalisation de son (sa) pilote, à la fois du côté de l'Empire, mais aussi du côté de la Nouvelle République. Car ce scénario spin-off qui s'insère notamment dans la trilogie des épisodes IV, V et VI, permettra de vivre l'histoire des deux côtés de la Force.

Et si vous vous attendiez à une simulation pure et dure, le dernier jeu de Motive Studio ne répondra pas à cette exigence et vous pouvez retourner voler sur le dernier Flight Simulator.

Dans SW Squadrons, on a plutôt affaire à titre typé arcade où les dog-fights sont rois. Car c'est à coups de laser et de booster que se règleront les duels, que ce soient dans les cieux d'une planète ou en plein champ d'astéroïdes. Ici encore, tout s'opère en vue à la première personne, à la manière d'un Ace Combat.

De la réalité virtuelle sous le capot

Il est également bon de savoir que le titre est entièrement jouable en réalité virtuelle via le PSVR ce qui renforce l'immersion dans l'univers. Nous n'avons toutefois pas pu tester cette version.

Reste qu'il faudra tout de même être vigilant, puisque votre vaisseau n'est pas indestrucbile et que divers types d'armements viennent compléter chaque modèle. Il est d'ailleurs important de connaître avantages et faiblesses de chaque appareil pour en tirer le meilleur parti durant les combats. Ainsi l'agilité du chasseur TIE est compensée par sa faible résistance, tandis qu'un X-Wing est plus lourdeau mais profitera d'un bouclier thermique très utile pour se frayer un chemin parmi les déluges de laser. D'autres vaisseaux seront également disponibles et on vous laisse la surprise de les découvrir.

Côté ambiance, on assiste à du grand spectacle. Les bruits si caractéristiques des vaisseaux fusent et -pour qui possède un bel écran 4K- les missions s'enchaînent avec un plaisir visuel certain.

Attention toutefois à celles et ceux qui s'attendraient à vivre une aventure de l'ampleur de celle de Jedi Fallen Order. Ici la campagne solo sert principalement d'amuse-bouche et se boucle en quelques heures, portée par une réalisation certe spectaculaire, mais un scénario assez léger. Notre conseil : faite l'aventure en difficulté Pilote (difficile) pour vous donner un peu de fil à retordre.

UN MODE MULTIJOUEUR PRENANT

Le propos de ce Star Wars : Squadrons est de miser principalement sur son mode multijoueur en ligne pour donner aux fans leur dose d'adrénaline. Car oui, vous allez pouvoir vous lancez dans des joutes spatiales à cinq contre cinq avec vos amis ou avec des inconnus. Deux modes de jeu sont ici proposés. Le premier invite à se livrer à des batailles directes invitant à des escarmouches autour de dog-fights rapides et accessibles. L'idée est ici de confronter des escadrons de l'Empire face à la Nouvelle République. Le second mode s'articule autour de batailles de flottes. En clair, ce mode rappelle les défenses de zones à la Counter Strike et Call of Duty. Les escadrons des deux camps devront ici défendre un vaisseau amiral (croiseur, destroyer...) et empêcher leurs adversaire de provoquer la déroute de leur camp respectif. Plus stratégique, ce mode s'adresse déjà à des joueurs plus expérimentés. Dans tous les cas notre conseil est d'éviter de faire cavalier seul, chose qu'il reste très tentante au regard de l'immensité spatiale. Rester grouper et compter sur son équipe est donc une règle fondamentale.

A l'heure du verdict, Star Wars : Squadrons est une agréable surprise. D'autant plus que le jeu est proposé au tarif de 40 euros et qu'EA promet de livrer un jeu complet pour ce prix-là. L'ambiance des combats spatiaux reste excellente et devrait contenter les amateurs de la célèbre saga. Si la campagne solo, amusante et spectaculaire, se boucle rapidement et s'oubliera aussi vite, les amateurs de jeu en ligne y trouveront un bon moyen d'assouvir leur passion.

Star Wars : Squadrons, Electronic Arts, sur Xbox One, PS4 et PC. Le jeu est aussi prévu sur PS5 et Xbox Series X et S.